Bombero entrerriano corrió 10 km con el equipo completo para visibilizar su labor

Un integrante de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú transformó una competencia deportiva en un mensaje para toda la comunidad. El cabo primero Luis Flores corrió los 10 kilómetros de la Maratón de Aldea San Antonio utilizando el equipo estructural completo que emplean los bomberos durante las emergencias.

El desafío no fue solamente atlético. Con el peso y las exigencias del traje de protección, Flores completó el recorrido en 1 hora y 13 minutos, buscando mostrar el esfuerzo físico que implica la labor cotidiana de quienes integran el cuerpo de bomberos voluntarios.

Un desafío para generar conciencia

La participación de Flores despertó la atención del público durante la competencia y puso en primer plano las condiciones en las que los bomberos deben intervenir ante incendios y otros siniestros.

Desde la institución destacaron que la iniciativa permitió visibilizar el entrenamiento, la preparación física y el compromiso que demanda el servicio voluntario, incluso fuera de las situaciones de emergencia.

Flores rescató a un hombre en una situación crítica a principios de año

El dramático episodio tuvo lugar en marzo, en la zona de la bajada al río en Gualeguaychú, donde un hombre fue rescatado, luego de arrojarse al agua. La rápida intervención del bombero Luis Flores, que se encontraba en el lugar permitió contener la situación hasta la llegada de los equipos de emergencia.

“Fue un momento crítico, estábamos tomando mate con mi señora y nos quedamos sentados en el anfiteatro frente a la bajada del río. En ese momento una chica empezó a pedir auxilio porque vio a un hombre que se había arrojado al río”, contó en Radio Máxima.

Foto: Radio Máxima

Al advertir la situación, Flores se acercó de inmediato para intentar ayudar. “Me presenté como bombero y como policía. Él me dijo que también era policía, ex policía. Se agarraba la cara con las dos manos, estaba llorando”, relató.

Flores decidió ingresar al agua para acercarse y hablar con el hombre para tranquilizarlo mientras avanzaba en el agua.

“Traté de hablarlo. Dudé, pero seguí avanzando. A medida que me acercaba trataba de conversar con él. Era más alto que yo, el agua ya me daba a la cintura y había muchas piedras”, explicó el bombero, y agregó que “lo senté en el agua y lo agarré. Gracias a Dios no se resistió, aflojó. Cuando lo logré agarrar ya me daba el agua en el cuello”, dijo.

Poco tiempo después arribaron al lugar efectivos policiales, personal de Prefectura y una ambulancia, quienes continuaron con la asistencia.

“Cuando llegó la policía lo hablaron y le ofrecieron ayuda. Logramos sentarlo en una zona segura del agua”, indicó. Durante el hecho el hombre perdió sus zapatillas y el celular en el agua. Posteriormente, fue trasladado hacia el hospital para recibir atención médica y contención.