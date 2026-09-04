Mica Trocello, la productora entrerriana que muestra el campo a más de 180.000 seguidores: “Sembrar ese granito de curiosidad”

REDACCIÓN ELONCE
Mica Trocello, productora ganadera entrerriana, vive en la zona rural del departamento Paraná y convirtió sus tareas cotidianas en contenidos que acercan el campo a miles de personas. “Hay mucha gente que no sabe de dónde viene su comida”, expresó a Elonce.
Mica Trocello, productora ganadera entrerriana, encontró en las redes sociales una manera de abrir las tranqueras del campo a quienes nunca tuvieron contacto con la producción rural. Desde la zona del distrito Quebracho, en el departamento Paraná, comparte la ganadería, la huerta, los animales y las tareas cotidianas de una vida que eligió y que hoy siguen más de 180.000 personas en Instagram.
Nacida y criada en Viale, su vínculo con el ámbito rural comenzó durante la infancia. Sus abuelos vivían en el campo y sus padres, ambos docentes, trabajaron en escuelas rurales. Por eso, durante el ciclo lectivo solía acompañarlos y, cuando llegaban las vacaciones, prácticamente se instalaba en la casa de sus abuelos. “Si no era durante el año acompañarlos a ellos a la escuela, era esperar que lleguen las vacaciones para irme a la casa de mis abuelos y volver el día antes que empiezan las clases de nuevo”, recordó en diálogo con Moviendo el Avispero, que se emite por Elonce Radio y Stream FM 98.7.
Actualmente lleva siete años viviendo en el campo y su principal actividad es la ganadería. “Hacemos recría de terneros nosotros, pero después de todo: huerta, un poco de pollo parrillero, un poco de gallina y después lo que venga. Todo lo que tenga que hacerse se hace, me encanta”, resumió sobre una rutina en la que prácticamente no existen dos jornadas iguales.
De la vergüenza de hablar en público a más de 180.000 seguidores
Paradójicamente, detrás de una cuenta seguida por miles de personas existe alguien que reconoce que inicialmente sentía vergüenza de exponerse. La idea de generar contenidos nació cuando personas de su entorno comenzaron a señalarle que podía resultar interesante mostrar aquellas escenas que para ella eran completamente cotidianas, pero desconocidas para buena parte de quienes viven en las ciudades.
“Nosotros tenemos la grandeza de poder ver un montón de cosas que por ahí viviendo en el pueblo o en la ciudad no se ven”, explicó. Su primera decisión fue comenzar por TikTok precisamente porque consideraba que allí existían menos posibilidades de encontrarse con conocidos.
El próximo 21 de septiembre se cumplirá apenas un año desde aquella primera publicación. “Ese día dije: bueno, yo lo subo, total vemos qué pasa y bueno, acá estamos”, recordó. En ese corto período, sus contenidos lograron una repercusión que todavía la sorprende.
Su comunidad en Instagram ya supera los 100.000 seguidores y los mensajes llegan incluso desde otros países. “Por ahí me mandan personas desde otras partes que yo no lo puedo creer, desde California. Voy a decir: ¿cómo llego yo hasta ahí?”, contó.
Las consultas son variadas: desde cómo trabajar una huerta o criar animales hasta preguntas de personas que quieren abandonar la ciudad y comenzar una vida rural. También percibe un interés particular entre los jóvenes.
“Hay mucha gurizada”, destacó. Y valoró el intercambio que generan las plataformas: “Se aprende y quizás a veces sin querer uno enseña también”.
Animales que se convirtieron en protagonistas de sus videos
Quienes siguen a Mica conocen también a varios de los animales que forman parte de su vida cotidiana. Su perro Pistola se convirtió en uno de los protagonistas habituales de las publicaciones.
“Pistola, que es el más famoso de todos mis perros, le encantan las cámaras. Yo le digo ‘vení a actuar’ y él primero que todos delante del celular está”, contó entre risas.
También aparecen las vacas que fueron criadas desde pequeñas y una en particular que ganó protagonismo entre los seguidores: una vaca llamada Rosario María Becerra, a la que describió como “una artista” y que vive en el patio de su casa.
Ese vínculo con los animales viene desde la infancia. “Bichera de chiquita, diría mi madre”, recordó. “A mí me encantan todos los animales, no discrimino en raza ni en especie”.
“Se produce con lo que hay”
Los contenidos de Mica también buscan derribar algunas ideas sobre lo que hace falta para trabajar en el campo. Frente a la incorporación constante de maquinaria y tecnología a la producción agropecuaria, ella intenta mostrar que no siempre resulta indispensable contar con los equipos más modernos para comenzar.
“Mi contenido por ahí muestra que no hace falta tener el último tractor. Mi tractor es más grande que mis padres”, graficó en diálogo con Moviendo el Avispero, que se emite por Elonce Radio y Stream FM 98.7.
Muchas de las herramientas que utiliza son antiguas o incluso fabricadas de manera casera. En uno de sus videos mostró un taladro manual de aproximadamente un siglo de antigüedad. Algunos seguidores nunca habían visto uno y otros reconocieron herramientas similares que habían pertenecido a sus padres o abuelos.
“No hace falta tener la última herramienta o tener la tecnología que hay hoy en día, que si la tenés, buenísimo, porque te acelera y te hace más eficiente tu trabajo, pero se puede trabajar con lo que hay”, sostuvo.
En ese escenario aparece otro componente que considera fundamental en la vida rural: la colaboración entre vecinos y familiares. “Si no hay solidaridad no hay trabajo”, afirmó.
Entre las mayores dificultades de la producción mencionó aquellas variables sobre las que el productor no tiene control. “Siempre vamos a depender de si llueve, de si no llueve, de los precios, pero hay que seguir adelante”, señaló.
Mostrar cuánto trabajo existe detrás de los alimentos
Además de la ganadería, una parte importante de sus publicaciones está dedicada a la huerta y a producir alimentos para consumo propio. Es una costumbre que heredó de sus abuelos.
“Mis abuelos verdura o huevo o carne jamás iban a comprar”, recordó. Para Mica, producir alimentos propios tampoco es algo reservado exclusivamente a quienes disponen de grandes extensiones de tierra.
“Hoy desde un departamento o de una casa podés destinar un metro cuadrado y tener un montón de verdura”, aseguró. La experiencia, señaló, permite comprender cuánto tiempo y trabajo existe desde que una semilla llega a la tierra hasta que el alimento termina en un plato.
“Nada más lindo que comer algo que produjiste vos, una satisfacción y un orgullo”, expresó.
Precisamente allí aparece uno de los principales objetivos de su contenido: despertar preguntas entre quienes consumen alimentos todos los días pero nunca tuvieron contacto directo con su producción.
“Para mí, sembrar ese granito de curiosidad”, definió cuando le preguntaron qué espera generar con sus videos.
“Hay mucha gente que por ahí no sabe de dónde viene su comida y quizás es una pregunta que tampoco nunca se la hizo”, reflexionó. Y puso como ejemplo una comida cotidiana: una milanesa acompañada por tomate y lechuga o un simple vaso de leche en el desayuno.
Para la productora, comprender todo el proceso que existe detrás de esos alimentos también permite reconocer a quienes los producen. “Ver todo el trabajo dignifica también al productor y te hace un poco valorizar más la comida y el día a día”, remarcó.
“Tengo un montón de abuelos virtuales”
Las redes también generaron vínculos inesperados. Entre sus seguidores hay personas mayores que le cuentan recuerdos y experiencias de otras épocas del campo.
“Yo digo que tengo un montón de abuelos virtuales”, contó. Las historias llegan mediante mensajes y algunas incluso consiguen emocionarla.
Su familia tampoco termina de acostumbrarse a la repercusión. “Por ahí salimos con mi abuela a hacer los mandados y me conoce alguien en la calle y la nona chocha”, relató.
Detrás de los videos, sin embargo, no existe una gran producción planificada. Mica reconoce que buena parte del contenido surge espontáneamente mientras realiza sus actividades. Con el crecimiento de la cuenta comenzó a prestar más atención y procura tener siempre el teléfono cargado e incluso llevar un micrófono.
Para ella, compartir lo que conoce también implica una responsabilidad. “Obviamente no todos tenemos todas las respuestas y no sabemos todo, pero trato desde lo que sé poder compartirlo para que, si hay alguien del otro lado que le sirve lo que estoy contando, o por lo menos que se ríe, que se entretenga un rato, yo ya soy feliz”, expresó.
El mensaje para los jóvenes: perseguir lo que los hace felices
Al finalizar la entrevista, Mica dejó un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes que están definiendo su futuro, independientemente de que elijan o no una actividad vinculada con el campo.
“Hay que hacer lo que a uno lo haga feliz. La verdad, a mí me hace muy feliz estar entre los animales y estar en el campo”, afirmó.
Y resumió la filosofía que intenta transmitir desde su vida cotidiana y también desde las redes: “Hay que ir por lo que uno sueña, cuesta, pero hay que perseguir los sueños y hacer lo que nos haga felices. No hay que pensar tanto en el resto”.
A menos de un año de haber comenzado a mostrar frente a una cámara aquello que hacía todos los días, la productora entrerriana logró reunir a más de 100.000 personas alrededor de una idea sencilla: mostrar cómo se vive y se produce en el campo, despertar curiosidad sobre el origen de los alimentos y acercar dos mundos que muchas veces parecen distantes.