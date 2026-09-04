Combustibles en Paraná: Shell modificó algunos precios y el diésel premium volvió a subir

Este viernes se registraron cambios de precios de combustibles en estaciones de servicios Shell de la ciudad de Paraná, aunque la actualización no alcanzó de la misma manera a todos los productos. Mientras el V-Power Diésel aumentó, Evolux bajó de precio y las naftas Súper y V-Power permanecieron sin modificaciones.

De acuerdo con los valores relevados, el litro de V-Power Diésel pasó de $2.577 a $2.599, lo que representó un incremento del 0,85%. De esta manera, se convirtió en el único de los cuatro combustibles relevados que registró una suba.

En sentido contrario, Evolux bajó de $2.376 a $2.359 por litro, una reducción de $17 que representó una variación negativa del 0,72%. Así, la actualización mostró movimientos diferentes según el producto.

Cuánto cuestan los combustibles Shell en Paraná

Con los nuevos valores vigentes desde este viernes, la nafta Súper continuó a $2.225 por litro, sin cambios respecto de la escala anterior. Lo mismo ocurrió con la V-Power Nafta, que permaneció en $2.461, supo Elonce.

El V-Power Diésel, en tanto, alcanzó los $2.599 por litro tras sumar $22 respecto de su valor anterior. Evolux quedó en $2.359 luego de la reducción mencionada.

De esta manera, los precios relevados quedaron establecidos de la siguiente forma:

Nafta Súper: $2.225 por litro — sin variación.

V-Power Nafta: $2.461 por litro — sin variación.

Evolux: $2.359 por litro — bajó 0,72%.

V-Power Diésel: $2.599 por litro — aumentó 0,85%.

Los precios anteriores

Antes de esta modificación, la nafta Súper ya costaba $2.225 y la V-Power Nafta se comercializaba a $2.461, por lo que ambos productos conservaron exactamente los mismos valores.

En el caso de los combustibles diésel, Evolux tenía un precio de $2.376 y V-Power Diésel costaba $2.577. Por eso, la diferencia en surtidores fue de $17 menos por litro para el primero y de $22 más para el producto premium.

Los movimientos se produjeron en un escenario en el que los precios de los combustibles presentan diferencias no solamente entre compañías y ciudades, sino también entre productos de una misma bandera.

El Gobierno postergó una actualización de impuestos

Los cambios en los surtidores se conocieron pocos días después de que el Gobierno nacional decidiera postergar hasta el 1° de octubre parte de los aumentos pendientes de los impuestos que gravan a las naftas y el gasoil.

La medida fue establecida mediante el Decreto 829/2026 y alcanzó al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono. La actualización que estaba prevista para septiembre incluye remanentes correspondientes a 2024 y 2025 y a los primeros dos trimestres de 2026.

La postergación impositiva, sin embargo, no implicó un congelamiento de los precios en los surtidores. Las petroleras pueden continuar realizando modificaciones en función de sus propias estructuras de costos y estrategias comerciales.