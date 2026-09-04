Locales vacíos: el fenómeno que crece en CABA también muestra señales en Paraná y Concordia

La cantidad de locales vacíos vuelve a encender señales de alerta sobre la actividad comercial. Un nuevo informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) detectó un incremento interanual de los establecimientos sin actividad en las principales zonas comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, mientras relevamientos realizados en Paraná y Concordia muestran que el fenómeno también tiene una expresión significativa en Entre Ríos.

Según el relevamiento correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026, la CAC contabilizó 284 locales en venta, alquiler o cerrados en las arterias comerciales analizadas de CABA. La cifra representa un incremento del 4% respecto del mismo período de 2025.

Sin embargo, frente al bimestre inmediatamente anterior hubo una leve mejora: en mayo-junio se habían registrado 291 establecimientos vacíos, por lo que la cantidad disminuyó un 2,4% en la última medición.

Los locales en alquiler aumentaron más de 120% en un año

Uno de los datos que más sobresale del informe aparece al observar exclusivamente los inmuebles ofrecidos en el mercado.

Los locales publicados en alquiler aumentaron 120,4% respecto de julio-agosto de 2025. En comparación con mayo-junio de este año, la suba fue del 6,9%.

La situación fue diferente entre los establecimientos ofrecidos en venta: disminuyeron 8,7% frente al bimestre anterior y registraron una caída interanual del 32,3%.

Paraná y más de 100 locales sin actividad

Aunque el estudio de la CAC no comprende ciudades de Entre Ríos, distintos relevamientos locales permiten observar una situación similar en Paraná.

Un censo difundido este año por el Centro Comercial e Industrial de Paraná había contabilizado 113 locales vacíos sobre un universo de 697 establecimientos relevados, lo que representa aproximadamente el 16% del total analizado.

De esos espacios sin actividad, 76 estaban ubicados en la zona de mayor circulación comercial de la capital entrerriana, uno de los sectores históricamente más buscados por los negocios debido al movimiento de potenciales clientes.

El panorama comercial en la capital entrerriana

La situación continuó apareciendo en relevamientos posteriores del sector. En julio, el Centro Comercial e Industrial de Paraná volvió a advertir que existían alrededor de 100 locales cerrados solamente en el microcentro, cifra que superaba los 120 al incorporar sectores aledaños.

Desde la entidad aclararon, además, que no todos los locales desocupados necesariamente representan cierres definitivos. Existen comercios que se trasladan hacia propiedades con menores costos, modifican su modalidad de atención o directamente migran hacia canales de venta digital.

No obstante, representantes comerciales vienen señalando que buena parte de las persianas bajas responde a negocios que dejaron de funcionar, en un escenario marcado por un consumo cauteloso y dificultades para afrontar los costos operativos.

Concordia: 27 locales vacíos sobre 170 relevados

Una fotografía reciente de la situación aparece también en Concordia. Un relevamiento difundido este jueves analizó 170 locales ubicados en el radio céntrico y encontró 27 espacios vacíos.

La cifra equivale a alrededor del 15% de los establecimientos observados. El sondeo comprendió locales ubicados sobre calles San Luis, Entre Ríos y Urquiza, además de sectores laterales.

Desde el ámbito inmobiliario local señalaron que existe interés y consultas por algunas de las propiedades disponibles, aunque muchas de esas averiguaciones finalmente no se convierten en nuevos alquileres.

Las ventas, otra señal de alerta en Concordia

El escenario se complementa con los datos sobre actividad comercial conocidos recientemente. El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia informó que su relevamiento de julio mostró una fuerte caída interanual de las ventas y la actividad entre las empresas consultadas.

El presidente de la entidad, Adrián Lampazzi, calificó el escenario como cada vez más preocupante y alertó sobre el reducido margen financiero que tienen las pequeñas y medianas empresas para atravesar nuevas dificultades.

La situación alcanza a comercios, industrias y empresas de servicios y se combina, en esa región de Entre Ríos, con las dificultades que atraviesan actividades productivas importantes como la citricultura y la industria de la madera.

Un fenómeno que atraviesa distintos centros comerciales

Los números de CABA, Paraná y Concordia permiten observar un denominador común: la presencia de numerosos inmuebles comerciales sin actividad en algunos de los principales centros urbanos del país y de Entre Ríos.

El último dato nacional de la CAC agrega otra variable para analizar el escenario. Su Indicador de Consumo mostró en julio un crecimiento del 2% interanual y del 0,9% respecto de junio, aunque la propia entidad señaló que el consumo viene mostrando un comportamiento irregular, alternando meses con avances y retrocesos.

Mientras CABA registró 284 locales sin actividad en las áreas relevadas, Paraná contabilizó más de 100 espacios comerciales vacíos en distintos relevamientos y Concordia encontró 27 sobre 170 establecimientos céntricos analizados. Tres fotografías diferentes que vuelven a poner el foco sobre las dificultades que enfrenta el comercio para sostener la actividad.