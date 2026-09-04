Caso Silvina Luna: una junta médica vinculó el metacrilato inyectado por Lotocki con el daño renal

Los peritos no encontraron otras patologías que explicaran el cuadro y relacionaron los granulomas provocados por el material con la hipercalcemia y la insuficiencia renal.
La última junta médica, que analizó las causas del deterioro de la salud de Silvina Luna, concluyó que el cuadro de hipercalcemia que sufrió la modelo, asociado a una posterior insuficiencia renal progresiva, se vincula con los granulomas provocados por el material que Aníbal Lotocki le inyectó.
El nuevo informe, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, fue realizado en el marco de la causa judicial que investiga al ex cirujano —que actualmente está en prisión preventiva mientras es juzgado por el homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Cristian Zárate— y amplió las conclusiones de pericias anteriores sobre las complicaciones que padeció Luna tras la intervención estética.
Los especialistas del Cuerpo Médico Forense señalaron que no identificaron otras patologías que permitieran explicar el cuadro de hipercalcemia, caracterizado por la elevación del calcitriol y la supresión de la hormona paratiroidea.
Según detallaron, ese perfil bioquímico resulta compatible con los mecanismos que se observan en procesos granulomatosos; es decir, los análisis mostraron una combinación de alteraciones que suele darse cuando estos procesos hacen que el organismo genere demasiado calcitriol, una sustancia que aumenta la cantidad de calcio en la sangre. La hipercalcemia, a su vez, se presentó junto con el deterioro de la función renal de la modelo.
Los granulomas fueron encontrados en 2013, el mismo año en que empezaron a registrarse valores elevados de calcio en sangre y signos de deterioro renal. Frente a la aparición de estas formaciones, correspondía realizar un seguimiento orientado a detectar de manera temprana una eventual hipercalcemia.
Como si fuera poco, los peritos sostuvieron que existía la posibilidad de hacer una cirugía reconstructiva para sacar la mayor cantidad posible del tejido afectado, aunque la extracción completa no podía garantizarse debido a la forma en que el polimetilmetacrilato (PMMA) se adhiere y entrelaza con los tejidos.
Consultados específicamente sobre si Lotocki estaba en condiciones de intervenir para evitar las consecuencias mencionadas, los especialistas señalaron que la extracción de estas formaciones y las cirugías reconstructivas forman parte de las competencias de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.
Sin embargo, dependía de que el médico estuviera en condiciones de hacer el procedimiento según su formación, especialidad y experiencia, lo que no se podía establecer únicamente a partir de la documentación médica que analizaron.
En la causa, no encontraron constancias médicas del seguimiento realizado por Lotocki después de las intervenciones practicadas a Luna.
La junta analizó la relación entre las inyecciones de metacrilato, la formación de granulomas y el desarrollo de hipercalcemia, y destacó que investigaciones posteriores a los informes de 2011 y 2012 reforzaron el vínculo. (NA)