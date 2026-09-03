Granja Tres Arroyos sumó 210 despidos y ya son 480 los afectados en Concepción del Uruguay

Los despidos en Granja Tres Arroyos sumaron entre este lunes y este jueves otros 210 trabajadores en la planta La China, de Concepción del Uruguay, y elevaron a 480 las desvinculaciones registradas en ese establecimiento. La nueva tanda se agregó a los 270 despidos de hace unos 20 días, en un escenario de paralización productiva y deudas salariales.

La planta contaba con una dotación de entre 930 y 950 personas. La producción permanecía frenada desde abril y las instalaciones habían cerrado físicamente en mayo, por lo que la incertidumbre también alcanzó a quienes conservaron formalmente sus empleos.

El secretario general del Sindicato de la Alimentación, Julio Chamorro, denunció que la empresa no respetó los criterios previstos en la Ley Nacional de Empleo para seleccionar al personal despedido. Según sostuvo, no se contemplaron aspectos como las cargas familiares y la antigüedad.

Salarios adeudados y trabajadores sin indemnización

De acuerdo con el reclamo sindical, la firma adeuda el 30% de la segunda quincena de abril, los salarios de mayo, junio, julio y agosto, y el aguinaldo. La falta de pagos afectó tanto a los empleados desvinculados como a quienes continuaron integrando la plantilla.

“El que está en teoría trabajando está con la planta cerrada, no está cobrando. Y el que está despedido tampoco cobra ni tiene posibilidad de cobrar la indemnización”, advirtió Chamorro en diálogo con Ahora.

En ese contexto, los trabajadores dependieron de los módulos de alimentos entregados por el municipio y la provincia para subsistir. La situación venía agravándose desde semanas atrás: a mediados de agosto, los gremios ya contabilizaban alrededor de 250 despidos y alertaban por la incertidumbre entre los operarios.

Unos 1.000 despidos en tres plantas bonaerenses

Las nuevas cesantías en Entre Ríos se sumaron a unos 1.000 despidos registrados entre este miércoles y jueves en tres establecimientos de Granja Tres Arroyos en Buenos Aires. Las desvinculaciones afectaron a las plantas de Capitán Sarmiento, El Jagüel y Pilar y fueron confirmadas por directivos de la compañía, según informó Clarín.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA) realizó un relevamiento de los telegramas, que todavía continuaba, y presentó la situación ante el Ministerio de Trabajo bonaerense. Según los datos gremiales, se contabilizaron 500 despidos en Capitán Sarmiento, poco menos de 450 en WADE 2 —ex Cresta Roja— de El Jagüel y otros 50 en Pinazo, Pilar.

La crisis también podría extenderse a otra empresa vinculada al grupo, que avanzaría con despidos en Entre Ríos. En La China, el reclamo sindical quedó centrado en las 480 desvinculaciones acumuladas, los salarios pendientes y la falta de cobro de las indemnizaciones.