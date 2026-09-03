Walser destacó la relocalización de la planta de hidrógeno verde: “El objetivo está cumplido”

El intendente de Colón, José Luis Walser, celebró la decisión de Uruguay de relocalizar la planta de hidrógeno verde proyectada frente a la ciudad, aunque aclaró que el municipio continuará siguiendo sus posibles impactos ambientales. Tras el anuncio realizado ayer por el gobierno del país vecino, sostuvo ante Elonce: “Es una noticia para celebrar”.

El presidente municipal consideró que la decisión respondió al planteo que la comunidad sostuvo desde el inicio. “Ese objetivo está cumplido, porque lo ha dicho el Gobierno nacional del Uruguay a través de su canciller”, expresó. Al mismo tiempo, señaló que el cambio de emplazamiento abrió una nueva etapa de seguimiento.

Walser explicó que la preocupación estuvo vinculada con la defensa del desarrollo turístico local y los posibles efectos de la instalación industrial. “Ese desarrollo que proponía el Uruguay no podía afectar y no íbamos a permitir que afecte nuestro desarrollo, que era preexistente y que tiene que ver con más de 70 años de turismo”, afirmó.

Una posición común y el reclamo por la vía diplomática

El intendente destacó que el pedido de relocalización reunió al sector turístico, comercial y ambientalista, además de representantes políticos. También valoró el acompañamiento de legisladores provinciales y nacionales y del gobernador Rogelio Frigerio, quien, según remarcó, se puso al frente del reclamo.

“Con ese convencimiento, nosotros elegimos el canal diplomático para plantear nuestra posición unificada”, manifestó. En ese recorrido mencionó distintas reuniones con los cancilleres, entre ellas dos encuentros en Montevideo, donde expusieron las razones por las cuales cuestionaban la ubicación original.

Walser aclaró que el planteo no pretendió determinar qué inversiones podía realizar Uruguay. “Como ciudad, o la provincia, o incluso el país, no puede decirle al Uruguay qué puede hacer y qué no”, señaló. La postura, explicó, estuvo centrada en evitar que ese proyecto afectara una actividad económica ya consolidada en Colón.

La nueva ubicación todavía no fue informada oficialmente

Consultado sobre el lugar al que se trasladaría la planta, el jefe comunal precisó: “Formalmente no tenemos dónde va a ser relocalizada”. No obstante, indicó que en la última reunión de cancilleres se había mencionado como posibilidad un predio de ANCAP próximo a Paysandú.

Según explicó, esa alternativa permitiría retirar el proyecto de la ubicación directamente enfrentada a Colón. También marcó una diferencia entre las superficies de los terrenos: “El predio donde se plantea que podría trasladarse es de 48 hectáreas y no de 200 hectáreas, como era el proyecto original”.

A partir de esa comparación, Walser interpretó que la iniciativa podría tener otra escala: “Eso claramente habla de que el proyecto ya no es el mismo, no es la misma magnitud”. También expresó dudas sobre las condiciones internacionales para su avance, aunque reconoció que no contaba con certezas y presentó esa apreciación como una opinión personal.

Las preocupaciones por el paisaje, el aire y el río

Al detallar los motivos del rechazo a la ubicación inicial, el intendente mencionó primero el impacto sobre el paisaje frente a las playas. Describió el proyecto como una instalación de grandes dimensiones y advirtió que, según lo previsto, habría tenido “chimeneas y antorchas prendidas de manera permanente”.

Otro de los aspectos señalados fue la dirección de los vientos predominantes. “Esto preocupaba también, ya pensando en los gases que emitiría ese proyecto y que podrían contaminar nuestra ciudad por aire”, explicó. A esa inquietud sumó los posibles efectos sobre el río Uruguay, que seguirán formando parte del seguimiento.

Walser sostuvo que la relocalización permitiría disipar parte de esas preocupaciones, pero insistió en que el nuevo emplazamiento requerirá evaluaciones. “Un nuevo predio necesita una nueva viabilidad ambiental de localización y un nuevo estudio de impacto ambiental”, señaló. Además, recordó que en las conversaciones diplomáticas dejaron planteada la necesidad de considerar cualquier posible impacto sobre Colón y el río.

El seguimiento continuará tras la relocalización

Durante la entrevista también fue consultado sobre versiones que indicaban la presencia de elementos instalados en el terreno original. “No tengo conocimiento de que haya ninguna instalación en ese lugar”, respondió. Aclaró que anteriormente se había realizado un cateo de suelo, pero que esa tarea no implicaba una estructura permanente.

Uruguay confirmó que relocalizará la planta de hidrógeno verde

Al evaluar el resultado de las gestiones, destacó el acuerdo alcanzado dentro de la comunidad. “Nos pusimos de acuerdo, reclamamos algo concreto por la vía institucional y hoy tenemos un pasito más en este que pintaba ser un conflicto que amenazaba nuestro desarrollo”, expresó.

Finalmente, reafirmó que el municipio seguirá atento al destino del proyecto y sus características. “Seguiremos con la misma premisa desde el comienzo”, aseguró. Y advirtió que, si la nueva ubicación pudiera afectar a la ciudad, “nos van a tener ahí parados como desde el primer día, reclamando para que esto no pase”.