Dieron media sanción al proyecto que busca declarar ciudadanos ilustres a Lisandro Martínez y Marcos Senesi

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción por unanimidad al proyecto para declarar ciudadanos ilustres a los futbolistas Lisandro Martínez y Marcos Senesi, tras su destacada participación con la Selección Argentina en el Mundial de 2026. La iniciativa pasó al Senado provincial para completar su tratamiento legislativo.

El proyecto fue presentado por la diputada Carolina Streitenberger y propuso reconocer la trayectoria de ambos defensores: Martínez, oriundo de Gualeguay, y Senesi, nacido en Concordia.

La propuesta destacó tanto sus logros en el alto rendimiento como el impacto de sus recorridos para el deporte provincial. También puso en valor el vínculo de los jugadores con sus ciudades de origen.

Una aprobación unánime y el próximo paso legislativo

Durante su argumentación en el recinto, Streitenberger definió a los futbolistas como un “ejemplo de esfuerzo, disciplina, perseverancia y superación”, y subrayó la relación que mantienen con las comunidades donde nacieron.

“A ellos les decimos gracias por representarnos con la camiseta más linda del mundo”, concluyó la legisladora al fundamentar el reconocimiento.

Tras el respaldo unánime de la Cámara baja, la declaración de ciudadanos ilustres quedó pendiente del tratamiento en el Senado entrerriano.