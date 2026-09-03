Bomberos Voluntarios harán un sirenazo nacional por el atraso en los subsidios: "Todo el país escucha"

Los Bomberos Voluntarios de todo el país realizarán un sirenazo el próximo 10 de septiembre, a las 10, para reclamar al Gobierno nacional la transferencia de subsidios pendientes y respuestas a otras demandas del sector. La medida será simultánea y no interrumpirá la atención de emergencias.

La convocatoria recibió el respaldo del Consejo de Federaciones y 29 federaciones provinciales, que advirtieron sobre la importancia de esos recursos para sostener el funcionamiento de los cuarteles, mantener el equipamiento y responder a los pedidos de asistencia.

“Siempre estamos para ayudar, hoy necesitamos los fondos para seguir respondiendo”, expresaron como consigna de la protesta. Las entidades también convocaron a la comunidad a acompañar el reclamo.

Más de $59.330 millones pendientes de distribución

El principal planteo se centró en la transferencia de los fondos establecidos por la Ley Nacional N.º 25.054. Según informaron las entidades, permanece pendiente de ejecución y distribución un remanente del ejercicio 2025 y de años anteriores por $59.330.748.051,41.

De acuerdo con la estimación difundida por el sector, esa suma representa aproximadamente $45 millones por cada asociación de Bomberos Voluntarios. Los recursos se originan en aportes vinculados a las pólizas de seguros y tienen como destino el sostenimiento del sistema.

Los bomberos remarcaron que no se trata de una ayuda extraordinaria ni de un aporte discrecional, sino de fondos con una afectación específica establecida por la legislación nacional. Su transferencia fue presentada como el primero de los cuatro ejes de la convocatoria.

Compensaciones por las emergencias en rutas concesionadas

El segundo reclamo estuvo relacionado con la intervención en rutas concesionadas. Las asociaciones señalaron que atienden siniestros de manera permanente y destinan personal, vehículos y equipamiento sin recibir una compensación específica por esos servicios.

Por ese motivo, solicitaron que los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones, establecida por el Decreto 97/2025, incorporen convenios obligatorios con las asociaciones que brindan respuesta en esas trazas.

Entre las medidas requeridas incluyeron una contraprestación mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y una compensación por los eventuales daños que sufran los cuarteles durante la atención de siniestros.

Reintegro del IVA y dificultades para comprar vehículos

El tercer punto fue la aplicación integral y uniforme de la Ley de Fortalecimiento N.º 27.629, sancionada en 2021. Las entidades pusieron especial énfasis en la implementación efectiva, por parte de ARCA, del mecanismo de reintegro del IVA por la compra de bienes, servicios y equipamiento.

El cuarto reclamo apuntó a agilizar los pagos al exterior. Según explicaron, los elevados costos de los vehículos de emergencia fabricados en el país llevan a muchas asociaciones a adquirir unidades usadas en otros mercados.

Estas operaciones, indicaron, requieren el pago anticipado total contra la factura proforma. Las entidades advirtieron que esa modalidad genera dificultades financieras y puede complicar la incorporación de vehículos necesarios para mantener su capacidad operativa.

Las guardias seguirán activas durante el sirenazo

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios aseguró que la protesta será pacífica y que los cuarteles mantendrán sus guardias y continuarán respondiendo ante cualquier emergencia. La atención de incendios, accidentes y otras situaciones seguirá siendo la prioridad.

En la Argentina funcionan más de 1.000 asociaciones, integradas por más de 52.000 hombres y mujeres que prestan servicio voluntario en sus comunidades. Según los datos difundidos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), durante 2026 ya se contabilizaron 157.229 servicios atendidos.

Con el sirenazo, las instituciones buscarán hacer pública su situación y obtener respuestas a sus demandas. “Cuando suenan las sirenas, todo el país escucha”, fue otro de los mensajes elegidos para acompañar la convocatoria.