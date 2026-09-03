Lanzan una campaña de consultas gratuitas para detectar una de las alergias más frecuentes en bebés

Las familias con bebés que presenten síntomas compatibles con Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV) podrán solicitar hasta este viernes 4 de septiembre una consulta gratuita con especialistas. La propuesta forma parte de una campaña nacional de detección temprana impulsada por la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC).

Para acceder, deberán ingresar a pedirturno.com.ar y completar un breve cuestionario orientador sobre los síntomas del bebé. De acuerdo con el resultado, podrán reservar una consulta virtual o presencial, que se realizará durante la semana del 7 al 11 de septiembre, con profesionales de distintas provincias.

La iniciativa se desarrolló en el marco de la Semana de la APLV y buscó facilitar el acceso a una evaluación especializada. Desde la entidad explicaron que las manifestaciones de esta alergia pueden confundirse con otras afecciones frecuentes de la infancia y demorar el diagnóstico.

Qué síntomas pueden motivar una consulta

La APLV suele aparecer durante los primeros meses de vida. Entre los síntomas descriptos por la asociación se encuentran el llanto sostenido o la irritabilidad, las regurgitaciones frecuentes, la diarrea o constipación y los cólicos intensos.

También pueden presentarse eczema o sarpullido, sibilancias —pitidos al respirar—, moco o sangre en las heces y dificultades para alimentarse. La presencia de alguna de estas manifestaciones no significa necesariamente que el bebé tenga APLV, ya que pueden responder a distintas causas.

Desde la AAAeIC señalaron que los síntomas persistentes o recurrentes requieren una evaluación médica. Además, explicaron que las manifestaciones pueden aparecer horas e incluso días después de la ingesta, lo que dificulta relacionarlas con la alimentación.

La importancia de confirmar el diagnóstico

“Con esta campaña gratuita, como sociedad científica queremos facilitar el acceso a una evaluación especializada y promover un diagnóstico temprano y de certeza”, explicó la doctora Silvana Monsell, médica pediatra especialista en alergia e inmunología clínica y presidenta de la AAAeIC.

La especialista remarcó que una evaluación adecuada permite identificar qué niños necesitan tratamiento y evitar intervenciones innecesarias. La similitud con otros problemas habituales de los primeros meses puede llevar tanto a que la alergia pase inadvertida como a que se atribuyan síntomas a esta enfermedad sin confirmación.

El diagnóstico debe estar a cargo de profesionales capacitados, que analizan la historia clínica, los síntomas y la evolución del bebé. “Una evaluación adecuada permitirá confirmar o descartar la APLV y evitar tanto que la enfermedad pase inadvertida como diagnósticos innecesarios”, señaló Monsell a DiarioUnoSantaFe.

El tratamiento requiere acompañamiento profesional

Según la información difundida por la entidad, cuando se confirma la APLV, el tratamiento generalmente contempla eliminar la proteína de la leche de vaca de la alimentación, con indicación y seguimiento profesional, garantizando los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo.

La asociación destacó que la lactancia materna continúa siendo la primera recomendación siempre que sea posible. Para los casos en que no resulte una alternativa, existen fórmulas medicamentosas especialmente diseñadas para bebés con APLV. También pidió evitar cambios restrictivos en la alimentación por cuenta propia.