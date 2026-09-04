La atacaron dos perros, sufrió graves heridas y ahora recibirá más de $20 millones de indemnización

Una mujer fue condenada por la Justicia Civil de Bariloche a pagar una indemnización de $20.818.991 luego de que sus perros atacaran a una vecina en la vía pública y le provocaran graves lesiones.

El hecho ocurrió sobre avenida Tres Lagos, cuando la víctima caminaba por la zona y dos animales salieron desde una vivienda. De acuerdo con lo acreditado en el expediente, uno de ellos la derribó al tironearle el pantalón y posteriormente la mordió en la parte posterior de la pierna izquierda.

La herida comprometió piel, tejidos y ligamentos. Una persona que circulaba por el lugar la asistió inicialmente hasta que uno de sus hijos pudo trasladarla al Sanatorio San Carlos.

Cuatro cirugías y meses de recuperación

La mujer debió ser operada pocas horas después del ataque y posteriormente atravesó otras intervenciones quirúrgicas. En total fueron cuatro, entre ellas un autoinjerto de piel para reparar la zona afectada.

El tratamiento continuó durante varios meses con curaciones y atención psicológica por estrés postraumático. Además, permaneció más de dos meses sin poder desarrollar normalmente sus actividades laborales.

Durante el juicio, la demandada negó ser propietaria de los perros y sostuvo que en el barrio existían otros animales de características similares. También señaló que previamente había sido sobreseída por el Tribunal de Faltas.

Qué tuvieron en cuenta los jueces

La Justicia analizó los testimonios de vecinos para reconstruir lo ocurrido. Una de las declaraciones indicó que desde hacía años dos perros negros salían habitualmente de la vivienda señalada y que uno de ellos tenía un comportamiento agresivo.

Otros testimonios mencionaron episodios anteriores con los mismos animales y señalaron que podían salir de la propiedad aun cuando el portón permanecía cerrado.

Aunque no existía una prueba directa que identificara a los animales, el magistrado entendió que los indicios reunidos eran suficientes y concordantes para determinar que pertenecían a la demandada.

Una indemnización superior a $20 millones

El fallo aplicó el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo ese criterio, una vez acreditado el daño y su vínculo con el animal, no es necesario demostrar además una conducta culposa de su dueño o guardián.

La sentencia estableció una indemnización total de $20.818.991. Aproximadamente la mitad de esa suma corresponde al daño moral sufrido por la víctima a raíz de las secuelas físicas, emocionales y las modificaciones que el ataque produjo en su vida cotidiana.