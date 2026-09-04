 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Fallo judicial

La atacaron dos perros, sufrió graves heridas y ahora recibirá más de $20 millones de indemnización

La víctima fue mordida en una pierna mientras caminaba por una calle de Bariloche y debió atravesar cuatro cirugías, entre ellas un injerto de piel. La Justicia responsabilizó a la propietaria de los animales y fijó una reparación de $20.818.991.

4 de Septiembre de 2026
Perros.
Perros.

La víctima fue mordida en una pierna mientras caminaba por una calle de Bariloche y debió atravesar cuatro cirugías, entre ellas un injerto de piel. La Justicia responsabilizó a la propietaria de los animales y fijó una reparación de $20.818.991.

Una mujer fue condenada por la Justicia Civil de Bariloche a pagar una indemnización de $20.818.991 luego de que sus perros atacaran a una vecina en la vía pública y le provocaran graves lesiones.

 

El hecho ocurrió sobre avenida Tres Lagos, cuando la víctima caminaba por la zona y dos animales salieron desde una vivienda. De acuerdo con lo acreditado en el expediente, uno de ellos la derribó al tironearle el pantalón y posteriormente la mordió en la parte posterior de la pierna izquierda.

 

 

La herida comprometió piel, tejidos y ligamentos. Una persona que circulaba por el lugar la asistió inicialmente hasta que uno de sus hijos pudo trasladarla al Sanatorio San Carlos.

 

Cuatro cirugías y meses de recuperación

 

La mujer debió ser operada pocas horas después del ataque y posteriormente atravesó otras intervenciones quirúrgicas. En total fueron cuatro, entre ellas un autoinjerto de piel para reparar la zona afectada.

 

El tratamiento continuó durante varios meses con curaciones y atención psicológica por estrés postraumático. Además, permaneció más de dos meses sin poder desarrollar normalmente sus actividades laborales.

 

 

Durante el juicio, la demandada negó ser propietaria de los perros y sostuvo que en el barrio existían otros animales de características similares. También señaló que previamente había sido sobreseída por el Tribunal de Faltas.

 

Qué tuvieron en cuenta los jueces

 

La Justicia analizó los testimonios de vecinos para reconstruir lo ocurrido. Una de las declaraciones indicó que desde hacía años dos perros negros salían habitualmente de la vivienda señalada y que uno de ellos tenía un comportamiento agresivo.

 

Otros testimonios mencionaron episodios anteriores con los mismos animales y señalaron que podían salir de la propiedad aun cuando el portón permanecía cerrado.

 

 

Aunque no existía una prueba directa que identificara a los animales, el magistrado entendió que los indicios reunidos eran suficientes y concordantes para determinar que pertenecían a la demandada.

 

Una indemnización superior a $20 millones

 

El fallo aplicó el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo ese criterio, una vez acreditado el daño y su vínculo con el animal, no es necesario demostrar además una conducta culposa de su dueño o guardián.

 

 

La sentencia estableció una indemnización total de $20.818.991. Aproximadamente la mitad de esa suma corresponde al daño moral sufrido por la víctima a raíz de las secuelas físicas, emocionales y las modificaciones que el ataque produjo en su vida cotidiana.

Temas:

perros ataque Indemnización
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso