El invierno todavía no se despide: prevén 3 grados y posibles heladas para el fin de semana

El frío polar volverá a sentirse con fuerza en Entre Ríos durante el fin de semana, con temperaturas propias del invierno, viento del sur, abundante nubosidad y posibilidad de heladas. El meteorólogo Sergio Jalfin adelantó a Elonce que el domingo será la jornada más fría, con una mínima prevista de apenas 3 grados y una máxima de 14.

Después de una tarde de jueves con temperaturas cercanas a los 21 grados, el descenso comenzaría a percibirse desde este viernes. “Por varios días, se viene el frío otra vez, el invierno que quiere decir presente una vez más en Paraná y la región”, anticipó Jalfin durante una entrevista con Moviendo el Avispero, que se emite por Elonce Radio y Stream FM 98.7.

Para este viernes se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 18, con buenas condiciones meteorológicas y bastante presencia del sol. El sábado, en cambio, el termómetro continuará descendiendo: se prevén 7 grados de mínima y apenas 15 de máxima, además de “muchos nubarrones” y viento proveniente del sur.

El domingo, el frío se hará sentir con fuerza

La jornada más fría llegará el domingo, cuando la mínima podría caer hasta los 3 grados y la máxima apenas alcanzaría los 14. Se trata de registros considerablemente bajos para los primeros días de septiembre.

“Digno de un día cualquiera del mes de julio”, graficó Jalfin al describir el panorama. El ingreso de aire frío de origen polar alcanzará al centro y norte del país y volverá a generar condiciones típicamente invernales cuando ya comenzó la primavera meteorológica.

Pese al marcado descenso térmico, no se esperan lluvias importantes durante el fin de semana. Habrá condiciones mayormente estables, aunque con abundante nubosidad y viento del sudeste. “Un fin de semana muy frío, el domingo más frío que el sábado, dentro de todo con buen tiempo, pero bastante nublado por momentos”, explicó.

Advierten por posibles heladas en Entre Ríos

El frío también incrementará considerablemente la posibilidad de heladas durante la madrugada y mañana del domingo, principalmente en sectores suburbanos y rurales, donde habitualmente se registran temperaturas inferiores a las de los centros urbanos.

Con registros de “hasta 3 grados, el domingo sería el mayor día donde hay chance de heladas, sobre todo en zonas suburbanas”, indicó Jalfin. Además, explicó que “entre 0 y 3 o 4 grados la chance de heladas es realmente alta”, mientras que por encima de los 5 grados la posibilidad comienza a disminuir.

El fenómeno podría extenderse por distintos puntos de Entre Ríos. “Es muy probable que, sobre todo en las zonas un poco más alejadas del casco urbano de Paraná, el domingo amanezca un poco blanco por una helada fuerte que puede caer, y en buena parte de la provincia”, anticipó. La describió como una helada que llegará “sobre el final del invierno”.

El frío seguirá durante la próxima semana

Las bajas temperaturas no terminarán el domingo. Para el lunes se prevé una mínima cercana a los 5 grados y una máxima de 15, por lo que el ambiente continuará frío durante buena parte de la jornada.

La recuperación será progresiva. El martes comenzaría con unos 7 grados, mientras que para el miércoles la mínima rondaría los 10. Con el incremento de las temperaturas también disminuirá el riesgo de nuevas heladas.

“Recién a partir de la mitad de la semana empieza a repuntar, pero vienen varios frentes fríos más por delante”, advirtió Jalfin. De esta manera, los primeros días de la primavera meteorológica, que comenzó el 1º de septiembre, presentarán características propias del invierno.

Cómo seguirá septiembre

Según el especialista, durante la primera quincena del mes habrá varios períodos con temperaturas inferiores a los valores habituales para esta época. También anticipó que no se observa un escenario particularmente lluvioso en el corto plazo.

“Un septiembre no tan lluvioso y anómalamente frío, por lo menos en esta primera quincena, porque vienen varios días con temperaturas por debajo de la media”, explicó. Asimismo, señaló que “no se ven en general precipitaciones para los próximos siete días”, aunque podría aparecer alguna inestabilidad hacia mediados o finales de la próxima semana.

La principal novedad meteorológica será, entonces, el ingreso de aire frío de origen polar. Jalfin explicó que un episodio de esta intensidad durante septiembre no resulta extraordinario, aunque tampoco sucede todos los años.

¿Es la última irrupción de aire frío?

El meteorólogo consideró que este episodio no marcará todavía la despedida definitiva del invierno. Los modelos muestran la posibilidad de nuevos avances de aire frío durante las próximas semanas. “Se ven un par de frentes fríos más por delante, por lo menos hasta mitad del mes”, sostuvo Jalfin.

Según explicó, recién “a partir del 18, 20 de septiembre” podría comenzar una modificación más sostenida del patrón térmico. Hasta entonces, habrá que mantener a mano camperas y abrigo porque el invierno todavía tendrá algunas apariciones durante el comienzo de septiembre.

El pronóstico para Paraná

El fin de semana estará marcado por un fuerte descenso de las temperaturas en Paraná, con jornadas sin lluvias y un domingo particularmente frío. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el sábado 5 de septiembre se prevé una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 16, mientras que la probabilidad de precipitaciones será del 0%.

Durante el sábado se espera abundante nubosidad durante las primeras horas, con una mejora parcial hacia la tarde. El viento será leve, con velocidades estimadas entre 7 y 22 kilómetros por hora, según los distintos momentos de la jornada.

El descenso térmico se profundizará el domingo 6 de septiembre, cuando Paraná tendrá una mínima de apenas 3 grados, mientras que la máxima llegará a los 14 grados. De esta manera, será la jornada más fría del fin de semana y presentará temperaturas propias del invierno en el comienzo de septiembre.

Las condiciones permanecerán estables durante el domingo, ya que el SMN indica 0% de probabilidad de precipitaciones. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos también se mantendrán entre los 7 y 22 kilómetros por hora.

El frío continuará durante el comienzo de la próxima semana. Para el lunes 7, el organismo nacional anticipa una mínima de 4 grados y una máxima de 16, nuevamente sin probabilidades de lluvias. A partir del martes comenzaría una recuperación gradual de las temperaturas, con registros previstos entre 7 y 16 grados.