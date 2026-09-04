Empieza la octava fecha del torneo Clausura: los horarios de todos los partidos

Este viernes se pone en marcha la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol Argentino y la jornada contará con tres partidos.

El primero de estos encuentros, que está programado para las 16:45, será aquel en el que Estudiantes de Río Cuarto reciba a Sarmiento de Junín en el Estadio Ciudad de Río Cuarto.

El equipo cordobés llega a este enfrentamiento en una situación límite, ya que tiene solo seis puntos y marcha penúltimo en la tabla anual y último en los promedios, por lo que ya no tiene margen de error si quiere mantener la categoría.

Sarmiento de Junín, por su parte, viene de sufrir una goleada 4-1 ante Unión de Santa Fe, aunque de todas maneras tuvo un buen arranque de torneo y se ubica tercero en la Zona B con 12 unidades.

Más tarde, a las 19, será el turno del vigente campeón del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba, que recibirá a Huracán.

Si bien el "Pirata" está quinto en la Zona B con 11 unidades, un paso en falso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación. A su vez, el "Globo" tiene nueve puntos y busca un triunfo que le permita meterse entre los ocho mejores.

El otro partido del día también se llevará a cabo a las 19 y tendrá como protagonistas a Platense y a Deportivo Riestra, dos equipos que están muy cerca de los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

Cronograma y horarios de la octava fecha del Torneo Clausura

Viernes 4/9

Estudiantes (RC) - Sarmiento a las 16:45

Belgrano (C) - Huracán a las 19

Platense - Deportivo Riestra a las 19

Sábado 5/9

Aldosivi de Mar del Plata - Banfield a las 13:30

Gimnasia (LP) - Tigre a las 14:30

Gimnasia (M) - Boca a las 16:30

San Lorenzo - Talleres (C) a las 19

Vélez - Estudiantes (LP) a las 21:15

Domingo 6/9

Rosario Central - Newell’s a las 14:45

Central Córdoba (SdE) - Independiente a las 17

Lanús - Defensa y Justicia a las 17

River - Independiente Rivadavia a las 19:15

Racing - Atlético Tucumán a las 21:30

Lunes 7/9