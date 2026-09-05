Monotributo de ARCA: los valores que rigen y el nuevo vencimiento de septiembre

Los contribuyentes adheridos al monotributo deberán tener en cuenta durante septiembre los valores que ARCA puso en vigencia desde el 1° de agosto. Además, este mes habrá una modificación en la fecha habitual de vencimiento.

El pago correspondiente a septiembre vencerá el lunes 21 para todas las categorías y terminaciones de CUIT. Habitualmente la obligación vence el día 20, pero este mes esa fecha coincide con un domingo.

A diferencia de otros impuestos nacionales, el monotributo mantiene un único vencimiento mensual, por lo que no existe un cronograma diferenciado según el número final del CUIT.

Cuánto habrá que pagar en septiembre

Las categorías A y B mantienen el mismo importe tanto para prestación de servicios como para venta de bienes. La categoría A tendrá una cuota de $49.527,18 y la B, de $56.379,08.

Desde la categoría C comienzan las diferencias según la actividad. Para servicios, la cuota será de $66.020,12, mientras que quienes venden cosas muebles abonarán $64.530,58. En la D, los valores serán de $84.612,93 y $82.564,81, respectivamente.

La categoría E tendrá una obligación mensual de $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para ventas. En la F, los importes serán de $150.784,21 y $129.930,65, mientras que en la G alcanzarán $230.312,94 y $158.815,05.

Las categorías más altas

En la categoría H, quienes prestan servicios deberán pagar $522.706,68, frente a $317.895,01 para quienes comercializan bienes. La categoría I se ubicará en $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para ventas.

Para la categoría J, la cuota mensual será de $1.167.299,76 en servicios y $580.793,69 en venta de cosas muebles. En tanto, la categoría K alcanzará $1.614.446,04 y $702.103,24, respectivamente.

La diferencia entre ambos tipos de actividad se vuelve considerable en los niveles superiores, especialmente entre quienes prestan servicios y se encuentran en las categorías J y K.

También cambiaron los límites de facturación

La actualización vigente también contempla nuevos topes de ingresos brutos anuales para permanecer dentro del régimen. La categoría A admite actualmente una facturación de hasta $12.009.410,45 por año.

En el extremo superior, la categoría K permite ingresos anuales de hasta $126.610.838,75. Los contribuyentes deben controlar esos límites, además de otros parámetros aplicables, para verificar si continúan correctamente encuadrados.

El pago del monotributo puede realizarse mediante los medios electrónicos habilitados por ARCA, como débito automático, homebanking o Volante Electrónico de Pago. En septiembre, los importes no tendrán una nueva actualización: seguirán vigentes los establecidos desde agosto y el vencimiento general será el lunes 21.