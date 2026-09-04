Peajes de la Ruta 14 aumentan este sábado: cuánto costará pasar y cómo se podrá pagar

Los peajes de la Ruta 14 tendrán nuevas tarifas desde este sábado en Colonia Elía, Yeruá y Piedritas. Los autos pagarán $2.340,48 con TelePASE y hasta $4.680,96 mediante la modalidad manual electrónica. Ya no se acepta efectivo.
Los peajes de la Ruta 14 tendrán desde este sábado 5 de septiembre un nuevo cuadro tarifario para todas las categorías de vehículos. La actualización alcanzará a las estaciones de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas y comenzará a regir desde las 00, según lo anunciado por Autovía del Mercosur.
El incremento se implementará apenas dos meses después de la anterior actualización de valores y establecerá importantes diferencias según el método elegido para atravesar las estaciones. Los usuarios adheridos a TelePASE accederán a las tarifas más bajas, mientras que quienes utilicen la modalidad manual electrónica deberán afrontar valores que, según la categoría, serán equivalentes al doble.
El cambio impactará directamente sobre quienes transitan por uno de los principales corredores viales de Entre Ríos y la Mesopotamia. Para los automóviles y camionetas comprendidos en la categoría 1, por ejemplo, atravesar una estación costará $2.340,48 con TelePASE, mientras que mediante la modalidad manual electrónica el importe ascenderá a $4.680,96.
Cuánto costará pasar por los peajes con TelePASE
El nuevo cuadro tarifario estableció diferentes montos según las características de los vehículos. En el caso de quienes tengan habilitado el sistema TelePASE, los autos y camionetas correspondientes a la categoría 1 deberán pagar $2.340,48 por cada paso.
Para las categorías 2 y 3, el importe será de $4.680,96. Los vehículos comprendidos en la categoría 4 deberán desembolsar $7.021,44, mientras que las categorías 5 y 6 tendrán el valor más elevado del esquema, con una tarifa de $9.361,92.
De esta manera, la escala tarifaria con TelePASE quedará conformada de la siguiente manera: categoría 1, $2.340,48; categorías 2 y 3, $4.680,96; categoría 4, $7.021,44; y categorías 5 y 6, $9.361,92. Los nuevos importes comenzarán a aplicarse desde el primer minuto del sábado.
Sin TelePASE, las tarifas serán considerablemente más altas
La diferencia será significativa para aquellos usuarios que no cuenten con TelePASE y deban utilizar la modalidad manual electrónica habilitada en las estaciones. En esos casos, los valores prácticamente duplicarán los correspondientes al sistema automático.
Para la categoría 1, la tarifa manual electrónica será de $4.680,96, exactamente el doble de los $2.340,48 establecidos para TelePASE. En las categorías 2 y 3, el importe alcanzará los $9.361,92.
La categoría 4 tendrá un costo de $14.042,87, mientras que los vehículos de las categorías 5 y 6 deberán pagar $18.723,83 por cada estación atravesada bajo esta modalidad. Así, los rodados de mayor porte serán los que afrontarán el mayor desembolso con la actualización.
Cuánto gastará un auto al atravesar las tres estaciones
La actualización permite además dimensionar el gasto para un automovilista que deba atravesar las tres estaciones alcanzadas por el nuevo cuadro tarifario: Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, indicó APF Digital.
Si el vehículo pertenece a la categoría 1 y cuenta con TelePASE, cada cruce tendrá un valor de $2.340,48. Por lo tanto, pasar una vez por las tres estaciones representará un desembolso total de $7.021,44.
En cambio, si el mismo conductor utiliza la modalidad manual electrónica, deberá pagar $4.680,96 en cada estación. El costo acumulado al atravesar los tres peajes ascenderá así a $14.042,88, es decir, prácticamente el doble que mediante TelePASE.