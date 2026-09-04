Salió a la luz un video inédito de Messi haciendo jueguitos en el Mundial 2010: “Tiene un imán en los pies”

Un video inédito de Messi durante la concentración de la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010 se hizo viral en las redes sociales. Las imágenes fueron publicadas por Jonás Gutiérrez y mostraron al capitán haciendo jueguitos con la Jabulani, el balón oficial, dentro de una habitación.

La grabación, de aproximadamente dos minutos y medio, también contó con la presencia de Maximiliano Rodríguez y Martín Demichelis. En un ambiente distendido, los futbolistas se desafiaron a controlar la pelota sin que tocara el piso.

“Un video que nunca había compartido”, escribió el Galgo en su cuenta de Instagram. La publicación apareció días después del anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la selección argentina y rápidamente generó miles de reacciones.

Messi y su dominio de la Jabulani

Gutiérrez explicó que la escena ocurrió en la habitación que compartía con Demichelis durante la Copa del Mundo. El primero en tomar la pelota fue Maxi Rodríguez, quien comenzó a hacer jueguitos ante la mirada de sus compañeros.

"IMPOSIBLE DEJAR DE VER ESTE VIDEO" Jonás Gutiérrez compartió un recuerdo en la concentración del Mundial 2010: Messi y Maxi Rodríguez haciendo malabares con la jabulani bajo la atenta mirada suya y de Martín Demichelis. pic.twitter.com/oWtJblnLqC — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2026

, relató el exjugador de Vélez y Newcastle.

Cuando a Rodríguez se le escapó la pelota, Jonás anunció la entrada de Messi al improvisado desafío. “Buenísimo, Fiera, pero es el turno de Lio”, expresó desde detrás de la cámara.

La Pulga comenzó a dominar la Jabulani mientras permanecía sentado en una silla y sin calzado. “Dijimos que era sin zapatillas. Está más cómodo en la silla”, comentó Maxi Rodríguez durante la filmación.

“No se le cae”

Messi controló el balón con ambos pies y realizó numerosos toques sin levantarse de la silla. La facilidad demostrada llamó la atención de sus compañeros, especialmente por las dificultades que presentaba la pelota oficial de aquella Copa del Mundo.

“No se le cae”, afirmó sorprendido Jonás Gutiérrez mientras registraba el momento. La habilidad del rosarino volvió a generar admiración más de 16 años después de aquel torneo.

Entre los comentarios de la publicación apareció Sergio “Kun” Agüero, quien también integró el plantel argentino en Sudáfrica. El exdelantero resumió la escena con una frase: “Tiene un imán en los pies”.

En apenas una hora, el video acumuló más de 26.000 “me gusta”, fue compartido más de 4.000 veces y superó las 233.000 reproducciones. Además, reunió cerca de un millar de comentarios.

Las bromas de Jonás Gutiérrez

El Galgo también bromeó sobre su ausencia en el desafío y aseguró que permaneció detrás de la cámara para no competir con Messi.

“Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani”, escribió Gutiérrez junto al video.

Luego, respondió a los comentarios con otra frase en tono humorístico: “Lo único que quiero decir es que yo no hice lo mismo o mejor xq no quería opacarlo”.

Más allá de las bromas, la filmación permitió conocer una escena íntima del plantel que dirigía Diego Armando Maradona. El ambiente relajado contrastó con la presión deportiva que rodeaba a la selección durante el Mundial.

La pelota más cuestionada del Mundial

La particularidad del video estuvo vinculada con la Jabulani, una pelota que recibió numerosas críticas de jugadores y arqueros por su comportamiento impredecible.

El uruguayo Fernando Muslera había señalado durante aquel torneo: “Se mueve mucho y hay que esperar los movimientos que hace para tomar decisiones. Es un balón muy difícil de agarrar, el peor con el que jugué. Lo mejor es rechazarlo lo más lejos posible de la portería”.

Arqueros como Iker Casillas y Gianluigi Buffon también cuestionaron el diseño y llegaron a calificarlo como “una vergüenza”. El balón fue especialmente criticado por su trayectoria en los remates de larga distancia.

En ese contexto, el control demostrado por Messi adquirió un valor particular. El rosarino dominó el esférico sentado, descalzo y dentro de una habitación, ante las bromas y la sorpresa de sus compañeros.

El recorrido argentino en Sudáfrica

Messi utilizó la camiseta número 10 durante el Mundial de 2010 y compartió el ataque con Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez, Sergio Agüero, Diego Milito y Martín Palermo.

Argentina terminó primera en su grupo después de vencer a Nigeria por 1-0, Corea del Sur por 4-1 y Grecia por 2-0. En los octavos de final derrotó 3-1 a México.

El seleccionado quedó eliminado en los cuartos de final tras caer 4-0 frente a Alemania. Messi no marcó goles en aquella Copa del Mundo, pese a que llegó al torneo como una de las principales figuras del fútbol internacional.

Más de una década después, la publicación de Jonás Gutiérrez recuperó una escena desconocida de aquella concentración y volvió a mostrar la particular relación de Messi con la pelota.