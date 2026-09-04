El Banco Central compartirá información para detectar cuentas ligadas al juego ilegal

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pondrá a disposición de bancos y billeteras virtuales información para detectar cuentas ligadas al juego ilegal. La medida buscará identificar movimientos de dinero destinados a plataformas de apuestas que no cuentan con autorización para operar.

Los datos serán proporcionados gratuitamente a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas, como las billeteras virtuales. A partir de esa información, los operadores podrán confeccionar perfiles individuales de riesgo de fraude.

Según comunicó el BCRA, “la información contribuirá a la detección temprana de cuentas que podrían ser utilizadas para canalizar fondos hacia cuentas vinculadas con actividades de juego ilegal”. Además, permitirá identificar patrones transaccionales inusuales en los movimientos realizados por los usuarios.

Perfiles de riesgo para reforzar los controles

El mecanismo apuntará a impedir que las cuentas bancarias o virtuales sean utilizadas como intermediarias para transferir dinero hacia sitios clandestinos de apuestas. La información permitirá complementar las herramientas de análisis que ya emplean las entidades.

La normativa estableció que los administradores elaborarán un perfil de riesgo de fraude para cada persona sobre la base de información pública. Ese reporte será transferido sin cargo a los bancos y a los proveedores de servicios de pago.

Las entidades deberán aplicar estos perfiles durante el monitoreo de las transacciones, el alta de nuevos clientes y las revisiones periódicas de las cuentas. Los procedimientos formarán parte de las políticas de conocimiento del cliente, conocidas como KYC por sus siglas en inglés.

Implementación gradual y manejo confidencial

El Banco Central aclaró que los datos serán sometidos a un “tratamiento confidencial y responsable de la información”. El propósito será garantizar que la herramienta preventiva funcione sin comprometer el resguardo de los usuarios.

La autoridad monetaria sostuvo que el nuevo esquema articulará información, tecnología y cooperación entre los diferentes actores que integran el sistema nacional de pagos. Así, bancos y billeteras virtuales podrán reforzar sus propios modelos de evaluación y prevención del fraude.

La puesta en marcha será gradual y brindará una visión sistémica de las operaciones. El sistema complementará los controles existentes y facilitará la detección anticipada de transferencias sospechosas relacionadas con apuestas clandestinas.

Prevención del financiamiento de apuestas clandestinas

La medida se concentrará en las cuentas que presenten comportamientos compatibles con la intermediación financiera para sitios de juego ilegal. La detección temprana permitirá que las entidades evalúen los movimientos y adopten las acciones correspondientes.

Con esta herramienta, el Banco Central reforzará los controles sobre el circuito financiero utilizado por plataformas no autorizadas. Los perfiles de riesgo serán incorporados a los procesos habituales de seguimiento de bancos y billeteras virtuales.