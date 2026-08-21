Ludopatía bajo control sanitario: qué responsabilidades asumirá el Ministerio de Salud

El Gobierno nacional incorporó el abordaje integral de la ludopatía entre las funciones del Ministerio de Salud y modificó las competencias estatales relacionadas con el control de los alimentos. Los cambios fueron establecidos mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que reformó distintos artículos de la Ley de Ministerios.

La medida quedó formalizada a través del DNU 771/2026, fechado el jueves 20 de agosto y publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma entró en vigencia desde el momento de su dictado y será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

El decreto dispone que el Ministerio de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas de prevención, concientización, capacitación e investigación sobre las apuestas problemáticas. También tendrá a su cargo el abordaje integral de las personas afectadas por esta conducta.

El impacto de las apuestas entre los adolescentes

Para justificar la incorporación de la ludopatía a las competencias sanitarias, el Gobierno citó datos del Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria Argentina 2025. Según el informe, más de una cuarta parte de los estudiantes apostó dinero durante el último año.

La normativa advierte que la participación es significativamente mayor cuando las apuestas se realizan mediante plataformas digitales. Frente a ese panorama, plantea la necesidad de fortalecer las campañas preventivas, la capacitación de los equipos de salud y los dispositivos especializados de asistencia.

En sus fundamentos, el decreto define la ludopatía como un trastorno caracterizado por la pérdida de control sobre la conducta de juego y su continuidad pese a las consecuencias negativas. También señala que puede afectar la salud mental, la economía familiar, las relaciones sociales y el desempeño educativo y laboral.

Cómo se reorganiza el control de los alimentos

El DNU asigna al Ministerio de Economía la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria, forestal y pesquera. La cartera también tendrá responsabilidades sobre el registro, la sanidad, la calidad higiénica y la inocuidad de productos agroalimentarios, bebidas, aguas minerales, dietéticos y alimentos acondicionados.

Esas funciones abarcarán todas las etapas de producción, transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, importación y exportación. También comprenderán los insumos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados en la alimentación humana.

Por su parte, el Ministerio de Salud conservará la rectoría sanitaria y la elaboración de normas en materia alimentaria dentro de sus competencias. Según los fundamentos oficiales, esta distribución busca orientar las políticas vinculadas con los alimentos hacia la protección y promoción de la salud de la población.