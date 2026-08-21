Denuncia contra Mercado Libre: pidieron suspender el cobro de préstamos

Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, amplió ante la Justicia una denuncia contra Marcos Galperín y el directorio de Mercado Libre por supuesta “usura” y solicitó que se suspenda de manera provisoria el cobro de los préstamos otorgados mediante Mercado Pago y Mercado Crédito.

La nueva presentación fue realizada este miércoles ante el Juzgado Criminal y Correccional N.° 53, a cargo del juez Francisco Carlos Ponte. La denuncia inicial había sido presentada el pasado 11 de agosto.

En el escrito, Solano pidió que se disponga la suspensión provisoria de los cobros vinculados con los préstamos otorgados a través de las plataformas. El dirigente argumentó que, de continuar con esas operaciones, “de permitirse los mismos se estaría facilitando la prosecución de la comisión del delito aquí investigado”.

Qué cuestiona la denuncia contra Mercado Pago

La presentación apunta contra las personas que, según Solano, integran los órganos de administración de Mercado Libre y habrían decidido, autorizado o consentido la política de tasas de interés aplicada a los préstamos.

El dirigente las acusó de establecer tasas “usureras”. En ese sentido sostuvo que Mercado Pago genera, según su interpretación, una “ganancia desproporcionada” a partir de la diferencia entre la remuneración que ofrece a quienes depositan dinero en sus cuentas y los intereses que cobra por los préstamos.

“Mercado Pago cobra entre 2,3 y 8 veces lo que paga por el mismo dinero”, afirmó Solano en su presentación. El planteo también cuestiona el Costo Efectivo Total (CET) aplicado a determinados préstamos. De acuerdo con la denuncia, ese indicador puede llegar hasta 1.375,94% anual.

La comparación con Brasil

Otro de los argumentos incluidos en la presentación judicial apunta a la operatoria del mismo grupo económico en Brasil. Solano sostuvo que las tasas aplicadas en Argentina serían significativamente superiores a las que la compañía ofrece en ese país.

Según la denuncia, el CET mencionado sería 21 veces mayor que el aplicado por la compañía en Brasil. “Resulta especialmente relevante para acreditar que la tasa cuestionada no responde a un costo inherente al producto, sino a la ausencia de regulación en la República Argentina, la comparación con la operatoria del mismo grupo económico en la República Federativa del Brasil”, expresó.

A partir de esa comparación, el dirigente sostiene en su presentación que la diferencia permitiría cuestionar que las tasas respondan exclusivamente a los costos asociados al producto.

El pedido para suspender los cobros

Además de ampliar la denuncia, Solano solicitó al juzgado que adopte una medida provisoria para suspender el cobro de los préstamos otorgados mediante Mercado Pago y Mercado Crédito.

El pedido alcanza a las operaciones mencionadas en la presentación y se fundamenta, según el denunciante, en la necesidad de evitar que continúen los cobros mientras avanza la investigación judicial sobre las tasas cuestionadas.

La denuncia sostiene que Mercado Pago no opera como entidad financiera y que, según el planteo de Solano, no estaría sujeta al mismo control de tasas que las entidades alcanzadas por la regulación del Banco Central. (NA)