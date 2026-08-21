Milei aseguró que cumplirá su mandato de bajar la inflación y hacer crecer la economía

El presidente Javier Milei defendió este jueves el rumbo de su gestión durante su discurso en el Consejo de las Américas y aseguró que cumplirá con los objetivos que, según sostuvo, se propuso al llegar a la Casa Rosada: reducir la inflación y lograr que la economía vuelva a crecer.

“Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”, afirmó el jefe de Estado, quien además destacó la desaceleración del índice de precios y aseguró que durante su administración la inflación cayó un 85%.

En ese sentido, Milei también puso el foco en la actividad económica. Según sostuvo, la economía creció un 8,3% durante su mandato y, al descontar el arrastre que atribuyó a la gestión anterior, afirmó que la expansión acumulada en los primeros dos años superó los 10 puntos porcentuales.

El Presidente cuestionó además las críticas sobre la evolución de la actividad y rechazó la idea de un “crecimiento a dos velocidades”.

Para explicar las diferencias entre sectores, sostuvo que la economía atraviesa un proceso de transformación en el que algunas empresas desaparecen mientras surgen otras como consecuencia de una reasignación de recursos.

Milei también se refirió al empleo y al impacto de los cambios tecnológicos. Consideró erróneo sostener que la incorporación de tecnología necesariamente destruye puestos de trabajo y planteó que la reducción de costos y precios puede liberar recursos para impulsar el consumo y la expansión de otras actividades.

En otro tramo de su exposición, volvió a cuestionar a los economistas y a los sectores políticos opositores, mientras defendió las estadísticas oficiales y aseguró que, pese a las dificultades actuales, confía en el rumbo económico de su administración.

“La foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”, resumió. (Noticias Argentinas)