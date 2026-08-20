Entró a robar paltas a una casa en Paraná y la Policía lo sorprendió cuando escapaba por los techos

Dos hechos delictivos en Paraná dejaron este jueves dos hombres detenidos tras diferentes intervenciones realizadas por personal policial en la capital entrerriana. Uno de los episodios ocurrió en una vivienda, donde un sospechoso fue sorprendido tras preparar una mochila con paltas y desplazarse por los techos para escapar.

El primer procedimiento tuvo lugar durante la mañana en inmediaciones de calles Regis Martínez y Blas Parera. Mientras realizaban recorridas por el sector, los efectivos observaron a un hombre que se movilizaba por los techos de distintas viviendas, situación que motivó una intervención.

De acuerdo con la información policial, el sospechoso había ingresado previamente a una propiedad ubicada sobre calle Regis Martínez luego de trepar el tapial perimetral. Cuando finalmente descendió de los techos, los uniformados lograron interceptarlo y procedieron a su aprehensión.

Había preparado una mochila con paltas

Tras revisar el lugar, los policías encontraron en el fondo de la propiedad una mochila en cuyo interior había paltas que el hombre había dejado preparadas. Los elementos fueron recuperados y posteriormente restituidos al propietario de la vivienda.

La situación fue informada a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso la detención del sospechoso y su posterior alojamiento en la Alcaidía de Tribunales. El hombre quedó supeditado a una causa por el supuesto delito de hurto por escalamiento.

En tanto, una segunda intervención policial se produjo durante el mediodía en la Escuela Paracao, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre que rondaba la parte posterior del establecimiento educativo con aparentes intenciones de ingresar.

Detuvieron a un hombre dentro de la Escuela Paracao

Cuando los efectivos llegaron al lugar, localizaron a un hombre en situación de calle que ya se encontraba dentro de las instalaciones de la escuela. Ante esta situación, los uniformados procedieron a demorarlo y comunicaron lo sucedido a las autoridades judiciales.

Según se indicó, debido a las condiciones climáticas registradas durante este jueves, no había alumnos presentes en la Escuela Paracao al momento del episodio, por lo que no se registraron situaciones que involucraran a estudiantes.

Finalmente, la Fiscalía en turno ordenó la detención del individuo y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. De esta manera, ambos procedimientos realizados durante la jornada terminaron con personas detenidas y a disposición de la Justicia.