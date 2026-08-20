Paraná: secuestraron armas, cocaína y detuvieron a dos personas en allanamientos

REDACCIÓN ELONCE
Los procedimientos fueron realizados por la División Homicidios en barrio Francisco Ramírez, en el marco de una investigación por distintos episodios con armas de fuego. Secuestraron dos revólveres, más de 40 gramos de cocaína, dosis fraccionadas, dinero y una balanza de precisión.
Los allanamientos en barrio Francisco Ramírez realizados este jueves en Paraná permitieron secuestrar armas de fuego, cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para una investigación por distintos hechos de abuso de armas ocurridos en esa zona y Bajada Grande. Como resultado, dos hombres fueron detenidos y una mujer quedó supeditada a la causa.
Los procedimientos fueron concretados tras una investigación desarrollada durante varios meses por la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos. Miguel Delavalle, jefe de la División Homicidios, explicó a Elonce que las actuaciones se originaron por episodios "de abusos de arma, hasta personas inclusive lesionadas", por los cuales anteriormente ya se habían producido detenciones y secuestros.
Durante los dos allanamientos, los investigadores incautaron un revólver calibre .38 y otro calibre .22, cartuchería, una piedra de cocaína de 40,8 gramos y 40 envoltorios con cocaína. También encontraron una balanza de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Dos detenidos tras los procedimientos
Ante los elementos encontrados, se dispuso la detención de un hombre mayor de edad, mientras que una mujer quedó supeditada a la investigación. Las actuaciones se desarrollan por los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Asimismo, durante el operativo fue detenido un joven de 20 años, por violación del arresto domiciliario. Según explicó Delavalle, el joven se encontraba en uno de los domicilios allanados pese a que debía cumplir la medida judicial "en otro barrio de la ciudad de Paraná".
El funcionario indicó que la investigación tiene como punto de partida un hecho ocurrido el 8 de mayo y que posteriormente fueron surgiendo otros episodios. "Sabíamos que existía la posibilidad de que haya otras armas de fuego por los distintos hechos que hemos manejado", afirmó.
Continúa la investigación
Delavalle aseguró que el trabajo policial continuará para incorporar nuevos elementos a la causa y destacó la presencia de efectivos en la zona. Además, reconoció que se investigan situaciones vinculadas con el consumo y la comercialización de estupefacientes.
"Hay algunos lugares de expendio de estas sustancias, pero se trabaja profundamente con esto", señaló. En ese sentido, sostuvo que durante el año se lograron secuestros de drogas y detenciones de personas presuntamente relacionadas tanto con la venta como con la organización de esa actividad.