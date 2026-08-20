Tiempo en Paraná: anuncian una pausa de las lluvias, pero volverán las bajas temperaturas

El tiempo en Paraná presentará una mejora sostenida durante los próximos días después de una extensa sucesión de jornadas húmedas, grises e inestables que generaron complicaciones tanto en la ciudad como en las zonas rurales. El meteorólogo Sergio Jalfin anticipó a Elonce que las precipitaciones entrarán en una pausa, aunque advirtió que nuevamente se registrarán bajas temperaturas.

El especialista brindó su pronóstico durante "Moviendo el Avispero", por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, luego de una semana caracterizada por lluvias de diferente intensidad y una elevada humedad en gran parte de la provincia.

“Todavía persiste la chance de algunas lluvias aisladas en la carrera del día, con tendencia a mejorar y tendremos buen tiempo en las próximas jornadas”, anticipó Jalfin al describir la evolución de las condiciones meteorológicas.

Regresará el frío durante el fin de semana

La mejora estará acompañada por un descenso térmico. Según detalló el meteorólogo, se prevén temperaturas bajas para el fin de semana y también durante el comienzo de la próxima semana.

“Se esperan bajas temperaturas para el fin de semana y también comienzos de la próxima,con mínimas en promedio de 4 a 6 grados y máximas de 13 a 15ºC”, indicó Jalfin.

De esta manera, si bien desaparecería el escenario de lluvias persistentes, será necesario volver a recurrir a los abrigos. Las temperaturas mínimas se ubicarían por debajo de los registros observados durante algunas jornadas de esta semana, mientras que las máximas permanecerían moderadas.

Varios días sin precipitaciones

La principal novedad del pronóstico fue la interrupción del período lluvioso que afectó a Paraná y buena parte de la región. El cambio representa un dato especialmente importante para los sectores productivos y habitantes de zonas rurales, donde el agua acumulada deterioró caminos y generó barro en establecimientos ganaderos.

“Por lo menos tendremos un impasse en las precipitaciones, una mejora total en las condiciones en las próximas horas y por varios días más no se esperan lluvias en Paraná y la región”, afirmó Jalfin.

La ausencia de nuevas precipitaciones permitirá que comiencen a escurrir y secarse sectores que permanecieron saturados durante varios días. En el ámbito agropecuario, la persistencia del barro generó dificultades para trasladarse por caminos rurales y afectó las tareas habituales dentro de los establecimientos.

Una semana marcada por la inestabilidad

Durante los días anteriores, la provincia atravesó un período de elevada humedad, nubosidad persistente y precipitaciones. La falta de jornadas completamente secas dificultó el drenaje de los campos y prolongó las consecuencias aun después de que dejara de llover.

En las zonas urbanas, en tanto, el regreso del sol permitió una mejora más rápida, pero en las áreas rurales el panorama demandará más tiempo debido al nivel de saturación que presentan algunos suelos y caminos.

El pronóstico favorable aparece además en la previa de un fin de semana con distintas actividades previstas en Paraná, entre ellas competencias automovilísticas y propuestas deportivas que dependen en buena medida de las condiciones meteorológicas.

Sol, jornadas más secas y abrigo

La combinación prevista para los próximos días será, entonces, de condiciones más estables y temperaturas sensiblemente más bajas. No se esperan, según el pronóstico brindado, nuevos episodios significativos de lluvia en el corto plazo.

La pausa será relevante especialmente para los productores que necesitan recuperar transitabilidad y condiciones normales en los campos. Los últimos días dejaron animales atravesando barro, pasturas afectadas y dificultades para realizar distintas tareas, por lo que una seguidilla de jornadas secas permitiría aliviar progresivamente ese escenario.

Así, el clima en Paraná dejará atrás, al menos momentáneamente, el período de lluvias recurrentes. El frío volverá a sentirse con mínimas de entre 4 y 6 grados y máximas que rondarán los 13 a 15, pero la noticia esperada será la estabilización del tiempo.