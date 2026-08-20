Convocaron al Consejo del Salario para definir un nuevo salario mínimo

El Gobierno convocó a empresarios y sindicatos para el 28 de agosto. Se discutirán el Salario Mínimo, Vital y Móvil y las prestaciones por desempleo.
El Gobierno nacional convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y actualizar los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo. La reunión se realizará el próximo viernes 28 de agosto, de manera virtual, con participación de representantes de los trabajadores y empleadores.
La convocatoria quedó oficializada mediante la Resolución 1/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, fechada el 19 de agosto. La medida estableció el cronograma y el temario que se abordará durante la jornada.
Vale aclarar que la resolución no determina todavía un aumento ni establece nuevos valores para el salario mínimo. Su objetivo es convocar formalmente a los sectores involucrados para discutir los montos que regirán posteriormente.
Cuándo se reunirá el Consejo del Salario
La primera instancia comenzará el viernes 28 de agosto a las 10, cuando se reúna la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo mediante una plataforma virtual.
Según estableció la resolución, el primer punto del orden del día será la “determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, de acuerdo con lo previsto por la Ley Nacional de Empleo.
También deberá discutirse la “determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo”, por lo que la convocatoria tendrá impacto tanto sobre el piso salarial como sobre esa asistencia destinada a trabajadores que perdieron su empleo.
El plenario será el mismo día
Una vez finalizada la reunión de la comisión, los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fueron convocados a una sesión plenaria ordinaria a las 12:30.
En esa instancia serán considerados los temas y las propuestas que hayan sido elevados previamente por la comisión encargada de discutir el salario mínimo y las prestaciones por desempleo.
La resolución también dejó establecida una segunda convocatoria para las 14 del mismo viernes 28 de agosto, de acuerdo con el procedimiento previsto por la Ley 24.013.
Quiénes participan de la discusión
El Consejo del Salario es el organismo encargado de discutir periódicamente el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Está integrado por representantes de los sectores sindical y empresario, además de la representación gubernamental.
La Ley Nacional de Empleo establece que el cuerpo cuenta con 16 representantes de los empleadores y otros 16 de los trabajadores, quienes participan de las negociaciones para determinar el piso salarial.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil está contemplado además en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y definido por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Qué es el Salario Mínimo, Vital y Móvil
La Ley de Contrato de Trabajo define al salario mínimo como la menor remuneración que debe percibir en efectivo un trabajador sin cargas de familia, durante su jornada legal de trabajo, de manera que pueda cubrir sus necesidades consideradas indispensables.
Por ese motivo, cada actualización del SMVM constituye una referencia relevante dentro del mercado laboral argentino y alcanza a trabajadores comprendidos por la normativa vigente.
La discusión del próximo 28 de agosto permitirá conocer las posiciones de empresarios y sindicatos y determinar si existe acuerdo entre las partes respecto de los nuevos valores.