El Senado aprobó la ley para impulsar el desarrollo del Norte Entrerriano

La ley para el desarrollo del Norte Entrerriano fue aprobada por unanimidad este miércoles por la Cámara de Senadores de Entre Ríos, durante la 11ª Sesión Ordinaria del 147º Período Legislativo.

La iniciativa apunta a establecer un marco institucional permanente para impulsar inversiones, políticas públicas y generación de empleo en cuatro departamentos de la provincia.

El proyecto comprende a Federación, Feliciano, Federal y La Paz y fue impulsado por la senadora Gladys Domínguez, junto a Patricia Díaz y Rubén Dal Molín. La propuesta transitó su segunda revisión y recibió el acompañamiento de todos los legisladores presentes.

La sesión fue encabezada por la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y contó con la presencia de 15 legisladores y quórum reglamentario.

Una mesa para coordinar políticas en el norte provincial

Uno de los puntos centrales de la normativa es la creación de una Mesa Coordinadora para el Desarrollo del Norte Entrerriano, concebida como un ámbito de articulación entre diferentes sectores públicos y privados.

Según explicó Domínguez, estarán representados organismos del Gobierno provincial, ambas cámaras legislativas, municipios, organizaciones no gubernamentales y sectores privados. La intención será que los cuatro departamentos puedan pensar, diseñar, gestionar y ejecutar políticas públicas de manera coordinada.

“Es hora de que el norte entrerriano se una bajo una misma premisa, aunar esfuerzos para generar las condiciones que atraigan inversiones que se necesitan para nuestros departamentos”, afirmó la legisladora. Añadió que el objetivo será diseñar políticas destinadas a generar “desarrollo, puestos de trabajo e inversiones”.

Díaz dejó Más para Entre Ríos

La sesión también estuvo marcada por una novedad política. La senadora por La Paz, Patricia Díaz, oficializó su renuncia al bloque Más para Entre Ríos y anunció la creación del monobloque “Hacer Futuro”.

Díaz explicó que continuará su tarea legislativa desde un espacio propio y ratificó su pertenencia a Hacer Futuro, cuyo referente es Daniel Rossi. Además, agradeció a quienes fueron sus compañeros de bancada por el trabajo y el trato recibido.

“Esta decisión responde a la voluntad de continuar mi labor legislativa desde un espacio propio, preservando el diálogo y la cooperación institucional”, expresó la senadora al comunicar formalmente su salida.

Otros proyectos aprobados por el Senado

Durante la jornada, los legisladores también aprobaron sobre tablas el proyecto del Poder Ejecutivo que eleva a comuna de primera categoría a Ingeniero Sajaroff. La iniciativa fue remitida al Ejecutivo para su promulgación.

Asimismo, avanzaron iniciativas relacionadas con inmuebles destinados al Centro de Atención Primaria de la Salud “La Hierra”, en Feliciano, y donaciones de propiedades provinciales a las comunas de Aldea Spatzenkutter y General Racedo. Esos proyectos fueron enviados a la Cámara de Diputados en revisión.

El Senado también aprobó las declaraciones como ciudadanos ilustres de Entre Ríos del reconocido acordeonista Rómulo “Rulo” Acosta, fallecido en 2024, y del jinete Marco Amadeo Egidio Tosi, conocido como “El Manco Hilacha”.

Pedido por trabajadores de Granja Tres Arroyos

Entre los proyectos de comunicación tratados se incluyó una iniciativa del senador Martín Oliva relacionada con los trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay.

El texto solicitó al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, evalúe y adopte medidas paliativas dentro de sus facultades en beneficio de las personas que perdieron sus puestos de trabajo en la firma avícola.

Finalmente, para la próxima sesión se pidió incorporar el tratamiento de expedientes vinculados con los Consorcios Camineros y una iniciativa que modifica la normativa relacionada con las Cajas de Jubilaciones Municipales.