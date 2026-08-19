Asumió la nueva comisión vecinal del barrio 33 Orientales en Paraná: "Tenemos muchísimas ganas de trabajar por el vecino"

REDACCIÓN ELONCE
Rita Andrea Miguel asumió como presidenta y Jorge Oliva como vicepresidente. La flamante conducción planteó como prioridades conseguir una sede propia, avanzar sobre la problemática del arroyo y reforzar la seguridad.
La nueva comisión vecinal del barrio 33 Orientales asumió sus funciones en Paraná con el objetivo de canalizar las necesidades de los vecinos y gestionar soluciones junto al municipio y otras instituciones. Rita Andrea Miguel quedó al frente de la entidad como presidenta, acompañada por Jorge Oliva como vicepresidente.
Durante la asunción, las autoridades destacaron que comienzan una etapa con numerosos proyectos. "Tenemos muchísimas ganas de trabajar por el vecino, por el barrio, porque todo mejore", expresó Miguel, quien reconoció que se inicia "un trabajo que no va a ser fácil".
Desde la comisión señalaron que 33 Orientales comprende un amplio sector y presenta distintas necesidades. En ese sentido, remarcaron que buscarán establecer prioridades y funcionar como nexo entre la comunidad y las autoridades.
Las prioridades de la nueva comisión vecinal
Uno de los primeros objetivos será conseguir un espacio físico propio para desarrollar las actividades de la vecinal. Actualmente utilizan un salón ubicado junto al espacio correspondiente a la organización barrial. "Es lo primero que vamos a gestionar como urgente", señalaron.
También buscarán trabajar de manera articulada con instituciones cercanas, entre ellas el Club Catamarca, Suma de Voluntades, la Iglesia de La Piedad y el Club Peñarol. La intención es coordinar acciones que permitan atender las distintas demandas de la comunidad.
Otra de las principales preocupaciones está relacionada con el arroyo y un murallón de contención que, según explicaron, quedó inconcluso y presenta inconvenientes cuando se registran lluvias. Además, representantes policiales se comprometieron a avanzar en la conformación de un foro de seguridad para el barrio.
Convocatoria a los vecinos
Finalmente, la nueva conducción adelantó que informará las próximas reuniones para que los habitantes puedan acercar propuestas y reclamos. "Que se empiecen a acercar y hagan sus sugerencias, manifiesten sus inquietudes”, convocó Miguel, al remarcar que el propósito será trabajar para que en el barrio "se viva un poquito mejor".