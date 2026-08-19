Presentaron la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura: Turf, El Polaco y Soledad serán los artistas centrales

REDACCIÓN ELONCE
Crespo presentó la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, que tendrá espectáculos, gastronomía y producción. Marcelo Cerutti y Mariela Gallinger brindaron a Elonce los detalles de la celebración que se realizará en noviembre.
La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura fue presentada oficialmente en Crespo y se realizará los días 6, 7 y 8 de noviembre, con una programación que combinará producción, gastronomía, espectáculos musicales y propuestas vinculadas con uno de los sectores económicos característicos de la región. Turf, El Polaco y Soledad serán los artistas centrales de cada jornada.
El lanzamiento reunió a autoridades municipales, representantes del sector productivo, instituciones e intendentes de localidades vecinas. El presidente municipal de Crespo, Marcelo Cerutti, y Mariela Gallinger, presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, brindaron a Elonce los principales detalles.
La celebración se realiza cada dos años y busca representar tanto al sector avícola como a la comunidad crespense. “Es una fiesta de la ciudad que, dentro de las características que tiene Crespo por su estirpe productora y trabajadora, se hace en conjunto con la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura”, explicó Cerutti.
Una fiesta vinculada con la identidad productiva
El intendente destacó especialmente el trabajo conjunto entre el municipio y el sector privado para organizar el evento. “Esta interacción sirve, es exitosa”, aseguró.
Según explicó, la modalidad actual de organización comenzó a desarrollarse en 2016 y permitió modificar el perfil de la celebración. “Realmente cambió. Hoy tenemos una fiesta que es de la ciudad junto con la producción”, afirmó.
Cerutti remarcó además que la actividad avícola excede los límites de Crespo y alcanza diferentes localidades entrerrianas. Por ese motivo, la presentación contó con representantes de otras ciudades y productores de distintos puntos de la provincia.
Turf, El Polaco y Soledad, los shows centrales
Uno de los principales atractivos de la edición 2026 será la cartelera artística. Durante las tres noches se presentarán músicos de alcance nacional.
“El viernes lo vamos a tener a Turf, el sábado lo vamos a tener a El Polaco y el domingo la vamos a tener a la Sole”, confirmó Cerutti ante Elonce.
Además de los espectáculos centrales, habrá un escenario destinado especialmente a artistas emergentes y propuestas regionales. “Completamos con otro escenario joven, como decimos nosotros, con músicos locales y músicos de la zona”, detalló.
El desafío de superar la edición anterior
Desde la organización anticiparon que buscarán aumentar la convocatoria y ampliar las propuestas disponibles durante las tres jornadas.
“Siempre el desafío nuestro acá en Crespo es que una fiesta tiene que ser mejor que la otra, así que no tenemos ninguna duda de que esta va a ser mejor que la anterior”, expresó el presidente municipal.
Por su parte, Gallinger sostuvo que la celebración refleja una característica central de la comunidad. “Tenemos identidad avícola, entonces todos los esfuerzos los hacemos desde la ornamentación y la organización misma”, manifestó a Elonce.
La dirigente explicó que uno de los objetivos será incorporar nuevas empresas y atraer más visitantes. “Queremos que se sumen nuevas empresas, que haya nuevos visitantes, que todo sea un intercambio entre campo y ciudad, entre la tecnología y la innovación, el comercio y la vida diaria”, señaló.
La avicultura y el arraigo rural
Gallinger también destacó la incidencia que tiene la actividad en la generación de empleo y en las posibilidades de desarrollo de las nuevas generaciones.
“La avicultura hoy por hoy genera, aparte de puestos de trabajo, arraigo rural. Los jóvenes tienen perspectiva de poder seguir viviendo y trabajando en el campo”, sostuvo.
En ese sentido, recordó el papel que tuvieron los pioneros de la actividad en el crecimiento productivo de Crespo. “Gracias a estos pioneros que hemos tenido aquí en Crespo, nos está tocando reconocer ese legado y esos esfuerzos que hombres y mujeres han hecho”, expresó.
Para la presidenta de la asociación, volver a organizar una Fiesta Nacional de la Avicultura representa un motivo especial para la comunidad: “Poder anunciar otra fiesta realmente nos llena de orgullo y el alma plena de alegría”.
Un concurso solidario con $20 millones en premios
La programación volverá a incluir el tradicional concurso de pollo al disco solidario, destinado a instituciones de Crespo. En esta oportunidad habrá $20 millones en premios.
Las entidades interesadas deberán presentar un proyecto en el que especifiquen el destino que tendría el dinero en caso de resultar ganadoras.
“Está pensado para las instituciones de Crespo. Ellos deben presentar un proyecto en el cual van a ocupar ese dinero del premio y con eso pueden ingresar”, explicó Gallinger.
El pollo al disco y la participación de las instituciones
La convocatoria estará abierta a instituciones educativas y diferentes organizaciones de la comunidad, cuyos integrantes podrán formar equipos para preparar el plato.
“En una comunidad educativa, en una institución donde se reúnan entre amigos, entre comisiones, pueden estar participando, elaborando su pollo al disco”, indicó Gallinger.
Más allá de la competencia, destacó el espíritu de encuentro que tendrá la actividad. “Lo más lindo de todo esto es compartir el momento”, resumió.
Cerutti, en tanto, señaló que el concurso permitirá involucrar directamente a las organizaciones de la ciudad dentro de la celebración y reforzar el carácter comunitario de la fiesta.
Exposición comercial, producción y artesanos
La Fiesta Nacional de la Avicultura no estará limitada a los espectáculos musicales. También contará con una importante exposición relacionada directamente con el sector productivo.
“Hay exposición comercial, concretamente del sector avícola, y hay exposición comercial también de productores”, anticipó Cerutti.
Además, habrá una carpa destinada a artesanos, comerciantes y emprendedores. “Es una fiesta de todo y realmente se disfruta, con una programación de primer nivel que no tenemos ninguna duda de que va a ser muy convocante”, agregó el intendente.
La invitación para noviembre
Las actividades se desarrollarán en el predio ferial ubicado en el ingreso a Crespo. Las puertas se abrirán habitualmente alrededor de las 19 durante cada una de las jornadas.
Gallinger extendió la convocatoria a productores, empresas, instituciones y visitantes de distintos lugares del país.
Finalmente, destacó el valor que tendrá la participación de la comunidad en esta nueva edición. “A todas las empresas, todos los productores, los vecinos, los amigos y todas las instituciones, tanto provinciales, locales y nacionales, los invitamos a que acompañen. Ese acompañar es hacer historia juntos”, concluyó.