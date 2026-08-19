Quini 6: 30 apostadores se llevaron más de $11 millones en el Siempre Sale y dos son de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.000 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.000 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 10-17-01-25-02-06. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 12-10-03-26-33-16. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 29-24-12-02-40-14. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.324.127.587.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 07-21-32-37-30-27. Hubo 30 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.676.992,40. Dos son oriundos de Entre Ríos. Los restantes son de La Rioja (1), San Juan (1), San Luis (1), Córdoba (1), Formosa (1), Santa Fe (2), Santiago del Estero (1), Chubut (2), Capital Federal (2), Buenos Aires (12), Santa Cruz (1), Corrientes (2) y Mendoza (1).
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 961 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá $208.116,55. Elonce.com