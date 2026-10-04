Primera cirugía bilateral de conducción ósea en Argentina: un joven recuperó la audición

Un joven de 20 años con hipoacusia desde la infancia recibió dos implantes de conducción ósea en una misma cirugía, realizada por primera vez en Argentina. Tras activarlos, contó cómo cambió su vida académica y social.
Un joven de 20 años con hipoacusia conductiva bilateral desde la infancia recuperó una nueva vía de audición tras recibir dos implantes de conducción ósea en una misma cirugía, un procedimiento realizado por primera vez en Argentina. La intervención se llevó a cabo el 4 de agosto en Buenos Aires y permitió colocar de manera simultánea los dispositivos en ambos oídos.
El paciente fue Iván Molina, estudiante de Astronomía en la Universidad Nacional de La Plata, quien convivía desde niño con una pérdida auditiva que avanzó con los años. La operación duró menos de una hora y estuvo a cargo de un equipo liderado por el otorrinolaringólogo Fernando Diamante (M.N. 93.626), especializado en cirugías auditivas e implantes cocleares.
El caso se conoció después de un período de seguimiento y adaptación. Durante esas semanas, Iván completó su recuperación, activó los dos implantes y logró la adaptación neurológica necesaria para procesar los sonidos a través de esta nueva vía. “Esperé años para escuchar música”, expresó el joven al describir una de las experiencias que más esperaba recuperar.
Una pérdida auditiva que comenzó en la infancia
La hipoacusia de Iván no fue detectada durante sus primeros años. “Creían que podía ser neurodivergente, ya que no prestaba atención en clases”, contó. Con el paso del tiempo se realizaron distintos estudios hasta llegar al diagnóstico de hipoacusia conductiva bilateral.
El sistema implantado permite transmitir el sonido directamente a través de los huesos del cráneo y evita las estructuras dañadas del oído externo o medio. El dispositivo cuenta con un pequeño implante interno de titanio que queda colocado debajo de la piel y un procesador externo que se mantiene sujeto mediante imanes.
“Se trata de un implante activo transcutáneo de conducción ósea. El sistema integra el implante interno Sentio Ti Implant bajo la piel y el procesador externo Sentio 1 Mini. Esta configuración mantiene la integridad de la piel y busca una experiencia auditiva más natural y cómoda”, explicó Diamante.
El procesador también incorpora tecnología destinada a mejorar la comprensión del habla y reducir la interferencia del ruido ambiente. Al no atravesar la piel, el sistema busca facilitar tanto el uso cotidiano como la adaptación del paciente.
Una cirugía en ambos oídos
La decisión de realizar la intervención de manera bilateral y simultánea respondió a la condición auditiva del joven. En lugar de atravesar dos operaciones y dos períodos de recuperación, el equipo optó por colocar ambos dispositivos durante el mismo procedimiento, detalló NA.
“Sabiendo que mi vida podía mejorar significativamente teniendo los dos implantes, no vi razón para no hacerlo”, afirmó Iván sobre la decisión.
La cirugía requirió precisión debido a que se realizaron las dos implantaciones en una misma intervención. El equipo estuvo encabezado por Diamante, quien cuenta con experiencia en microcirugía del oído e implantes cocleares y formación especializada en Estados Unidos y Alemania.
La intervención se extendió durante menos de una hora y el paciente despertó sin complicaciones. Luego comenzó el período de recuperación y adaptación antes de activar los dispositivos.
El cambio en las actividades cotidianas
Una vez activados los implantes, Iván comenzó a percibir sonidos que durante años habían representado una dificultad. “Lo primero que noté distinto fue el ruido ambiente, la cantidad de ruido que hay en una ciudad. Los autos, los colectivos, la gente hablando, los pájaros”, relató.
Sin embargo, uno de los cambios más significativos se produjo en su vida universitaria. Durante años, seguir una clase representó un esfuerzo constante para el joven, que debía concentrarse en identificar las palabras antes que en comprender los conceptos.
“Constantemente mi mente tiene que hacer un esfuerzo en escuchar en vez de entender, ser capaz de escuchar las palabras en vez de entender las frases y conceptos. Me pierdo los aportes de mis compañeros”, explicó.
Con los dos implantes, esa situación comenzó a modificarse. Iván pudo seguir las explicaciones de los profesores sin dedicar toda su concentración a descifrar los sonidos y también participar con mayor facilidad de las conversaciones grupales.
El cambio también alcanzó otros aspectos de su vida social. El joven contó que pudo volver a comprender los chistes y seguir conversaciones con varias personas al mismo tiempo, situaciones que anteriormente podían resultar difíciles debido a su pérdida auditiva.
Quiénes pueden utilizar esta tecnología
Los implantes de conducción ósea pueden estar indicados para personas con hipoacusia conductiva o mixta, pacientes con sordera unilateral y personas que no obtienen buenos resultados mediante audífonos convencionales. La indicación depende de las características auditivas de cada paciente y de la evaluación realizada por especialistas.
Además de estudiar Astronomía, Iván practica muay thai. La colocación de los implantes no significó para él abandonar esa actividad. “Los implantes son una herramienta para mejorar la calidad de vida. Sí hay que tener precauciones, pero no son una traba para dejar de hacer lo que a uno le apasiona”, afirmó.
Después de años de convivir con dificultades auditivas, uno de los principales objetivos del joven era volver a disfrutar plenamente de la música. “El sonido que más esperé para escuchar fue la música, mi guitarra, o un tema de Pink Floyd, poder discernir todos los matices de las canciones, cada instrumento y cada acorde”, concluyó Molina.