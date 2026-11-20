El programa Entrenados en Entre Ríos abrió la inscripción para cubrir más de 90 cupos de entrenamiento laboral remunerado en empresas de distintas localidades de la provincia. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, está destinada a personas mayores de 18 años que no cuentan con empleo formal registrado.

La propuesta busca facilitar el acceso a experiencias laborales concretas, permitiendo que los participantes incorporen conocimientos, desarrollen habilidades y adquieran experiencia en ámbitos reales de trabajo. Al mismo tiempo, las empresas podrán formar perfiles de acuerdo con sus necesidades.

Los entrenamientos tendrán una carga horaria de hasta 20 horas semanales y serán remunerados mediante una beca otorgada por el Estado provincial. Además, los participantes contarán con cobertura de seguro y recibirán una certificación oficial al finalizar la experiencia.

En qué localidades están disponibles los cupos

Actualmente, las oportunidades se distribuyen en diez localidades entrerrianas. Gualeguay concentra la mayor cantidad, con 39 cupos, seguida por San José, con 20, y Nogoyá, con 12.

También hay seis vacantes en Feliciano, cinco en Urdinarrain y dos en cada una de las siguientes localidades: Gualeguaychú, Hernández, Maciá, La Paz y Chajarí.

Desde el Gobierno provincial indicaron que otras 20 empresas se encuentran en la etapa de selección final, luego de haber completado sus respectivos cupos de postulación.

Cómo inscribirse al programa Entrenados

Los interesados deben ingresar a la plataforma Mi Entre Ríos y seleccionar la opción Programas. Allí encontrarán las propuestas disponibles, con información sobre la empresa, el puesto y las funciones previstas.

Una vez elegida la oportunidad, deberán completar un formulario con sus datos personales, una declaración jurada sobre su situación laboral y una breve carta de intención donde expliquen sus motivaciones y habilidades.

Para participar es obligatorio residir en Entre Ríos, ser mayor de 18 años y no tener empleo formal. Tampoco se permite integrar otros programas de empleo o entrenamiento ni cobrar seguro de desempleo.

Qué beneficios son compatibles y cómo será la selección

La inscripción es compatible con la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH), becas educativas, pensiones no contributivas y otros beneficios sociales.

Una vez cerrado el período de inscripción, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social realizará una primera preselección según los requisitos específicos de cada propuesta.

Posteriormente, las empresas entrevistarán a los postulantes preseleccionados y definirán quiénes accederán a los entrenamientos laborales. La selección final estará a cargo de cada firma participante.