Un joven entrerriano busca transformar cáscara de arroz y neumáticos fuera de uso en productos industriales reutilizables, mediante un proyecto de economía circular que podría desarrollarse en Entre Ríos. Se trata de Tobías Amarillo, oriundo de San Salvador y estudiante avanzado de la Licenciatura en Administración de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), quien diseñó una propuesta para instalar una planta de pirólisis que permita recuperar materiales y generar nuevas oportunidades de empleo.

La iniciativa, denominada Proyecto Melisa – Agro Rendering Amarillo & Cía, combina dos residuos presentes en diferentes actividades productivas: la cáscara de arroz, generada por los molinos arroceros, y los neumáticos que llegaron al final de su vida útil.

El emprendimiento todavía se encuentra en etapa de desarrollo y validación, pero ya obtuvo reconocimientos en programas universitarios y de formación empresarial. En febrero de 2026 fue incorporado al catálogo nacional de oportunidades de inversión de Invest Argentina y, meses después, consiguió el segundo puesto en un concurso de innovación de la UCSF.

Cómo surgió el proyecto de un joven de San Salvador

La idea nació a partir de una problemática que Amarillo conocía desde su infancia en San Salvador, localidad reconocida como la Capital Nacional del Arroz.

La actividad molinera genera grandes cantidades de cáscara durante el procesamiento del cereal, un subproducto que cuenta con diferentes aplicaciones, pero cuyo aprovechamiento podría ampliarse mediante nuevas tecnologías.

En una entrevista concedida al programa Nueva Mente, de la Universidad Católica de Santa Fe, y rescatada por Mercurio Noticias, el estudiante explicó que comenzó a investigar alternativas para utilizar ese material en procesos industriales.

“Soy de San Salvador, Entre Ríos, y un problema recurrente es la cáscara de arroz. No tiene un valor como tal y su uso no es al 100%”, señaló.

El joven relató que observar la actividad de los molinos de su ciudad lo llevó a preguntarse cómo podía aprovecharse ese residuo para desarrollar una actividad productiva.

Su investigación comenzó con el estudio de la biomasa como fuente de energía y posteriormente se vinculó con la posibilidad de procesar neumáticos fuera de uso.

Qué es el Proyecto Melisa y cómo funcionaría

El Proyecto Melisa propone instalar una planta piloto que utilice cáscara de arroz como combustible para aportar energía térmica a un proceso de pirólisis de neumáticos.

La pirólisis es un procedimiento industrial que permite descomponer determinados materiales mediante altas temperaturas, en ausencia o con una presencia muy limitada de oxígeno.

En el modelo diseñado por Amarillo, la cáscara de arroz funcionaría como biomasa para generar parte del calor necesario para tratar los neumáticos. De esta manera, la propuesta busca vincular dos cadenas de residuos que habitualmente se gestionan de manera independiente.

“Vi que se podía usar de biomasa. Después, hablando con personas, vi que había procesos que necesitaban biomasa, como era la pirólisis. Y ahí es donde veo también los neumáticos fuera de uso”, recordó.

El estudiante explicó que el procedimiento puede requerir temperaturas cercanas a los 700 grados, dependiendo de las condiciones técnicas de operación.

Sin embargo, la iniciativa todavía necesita avanzar en estudios de viabilidad, financiamiento y validación tecnológica antes de concretar su implementación industrial.

San Salvador, Capital Nacional del Arroz.-

Qué productos podrían obtenerse de los neumáticos

Uno de los principales objetivos del proyecto es recuperar materiales que puedan volver a utilizarse en distintas actividades económicas.

Según el diseño presentado, la planta permitiría obtener tres productos principales:

-Aceite pirolítico: Podría utilizarse con fines energéticos o industriales, según sus características y los tratamientos requeridos.

-Negro de carbono recuperado: Material que podría aprovecharse como insumo en determinadas aplicaciones industriales, sujeto a su calidad y procesamiento.

-Acero recuperado: Metal procedente de la estructura de los neumáticos que podría reincorporarse a circuitos de recuperación y reciclaje.

La propuesta se inscribe en el concepto de economía circular, que busca extender el aprovechamiento de los recursos mediante la recuperación y reutilización de materiales.

No obstante, los resultados ambientales y económicos dependerán de las características de la futura planta, sus sistemas de control y las condiciones de funcionamiento.

El potencial de los residuos arroceros en Entre Ríos

El proyecto está directamente relacionado con la estructura productiva de San Salvador y otras localidades arroceras de la provincia.

De acuerdo con los antecedentes utilizados por Amarillo, Argentina genera más de 130.000 toneladas de neumáticos fuera de uso por año.

Además, las provincias de Entre Ríos y Santa Fe producirían conjuntamente entre 115.000 y 130.000 toneladas anuales de cáscara de arroz, según las estimaciones incluidas en la propuesta.

Estos volúmenes fueron considerados por el estudiante para dimensionar la disponibilidad potencial de materias primas.

La iniciativa apunta a utilizar esos recursos para desarrollar una actividad industrial que permita recuperar materiales y generar valor agregado en la región.

Si el modelo demuestra su viabilidad técnica y económica, Amarillo considera que podría replicarse en otras zonas del país con características productivas similares.

Una experiencia laboral que impulsó su interés industrial

El origen del Proyecto Melisa también estuvo vinculado con una experiencia laboral que el joven realizó durante 2023 en Grupo Insuga.

En esa oportunidad, participó de actividades relacionadas con las finanzas y la gestión empresarial, donde conoció el concepto de rendering, asociado con la transformación de determinados subproductos en materiales aprovechables.

“Ahí es donde yo conozco el concepto de rendering, esta idea de darle valor agregado a lo que se considera un residuo”, explicó.

A partir de esa experiencia, comenzó a investigar oportunidades para desarrollar iniciativas industriales relacionadas con los recursos disponibles en Entre Ríos.

Posteriormente, la propuesta tomó forma dentro de la materia Gestión de Operaciones, correspondiente a la Licenciatura en Administración de la UCSF.

El proyecto contó con el acompañamiento académico del docente Carlos Espinosa, quien alentó a los estudiantes a desarrollar ideas innovadoras y explorar alternativas empresariales.

Actualmente, Amarillo se encuentra en la etapa final de su carrera universitaria: terminó la cursada y tiene dos materias pendientes.

Los reconocimientos que recibió el Proyecto Melisa

La iniciativa permitió que el joven participara de programas de formación y concursos orientados al desarrollo de emprendimientos.

Durante 2025 fue seleccionado para recibir una beca completa en Naves Argentina, el programa de formación emprendedora impulsado por IAE Business School, de la Universidad Austral, junto con Banco Macro.

En ese espacio avanzó hasta la instancia de concurso y participó del Demo Day Regional de Santa Fe, donde presentó su propuesta ante especialistas.

También completó las doce semanas de formación de Santander X Explorer, un programa destinado a acompañar el desarrollo de proyectos innovadores.

Además, participó de un seminario de innovación y emprendedorismo organizado por MASHAV, de la Embajada de Israel, junto con organismos provinciales.

En febrero de 2026, el Proyecto Melisa fue incorporado al catálogo nacional de oportunidades de inversión de Invest Argentina.

Obtuvo el segundo puesto entre 30 proyectos universitarios

Uno de los reconocimientos más recientes llegó en julio de 2026, cuando Melisa obtuvo el segundo puesto entre 30 proyectos participantes en la primera edición de Impulso Emprendedor, organizada por la Universidad Católica de Santa Fe.

La iniciativa fue seleccionada como finalista del Pitching Day, una instancia en la que los participantes presentaron sus modelos de negocio ante un jurado.

Este reconocimiento permitió ampliar la visibilidad de la propuesta y generar nuevos contactos dentro del ámbito universitario y empresarial.

En paralelo, Amarillo continuó su formación mediante el Programa de Formación de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde recibió una beca para capacitarse en mercados agropecuarios y herramientas financieras.

Entre los contenidos abordados estuvieron el mercado físico de granos, la cadena ganadera, el mercado de capitales y los instrumentos de cobertura con futuros y opciones.

También realizó capacitaciones complementarias en Python aplicado a las finanzas y comunicación estratégica.

Su objetivo es crear una industria que genere empleo

Más allá de los reconocimientos académicos, Amarillo destacó que su principal aspiración es desarrollar proyectos productivos capaces de generar puestos de trabajo.

Durante la entrevista con la UCSF, sostuvo que los jóvenes deben involucrarse en espacios de innovación y buscar soluciones a las problemáticas de sus comunidades. “Creo que es importante que surja en nosotros, la juventud, las nuevas generaciones que vienen”, expresó.

El estudiante también compartió una reflexión sobre la manera en que considera que deben construirse los emprendimientos. “Enamorarse siempre del problema, no de la solución. No poner por delante generar dinero, sino generar empleo”, manifestó.

Para Amarillo, el crecimiento de nuevas industrias puede representar una oportunidad para aprovechar recursos regionales y fortalecer la actividad económica. “Me apasiona ser industrial. Me veo como dueño de alguna industria, generando empleo de calidad”, sostuvo al referirse a sus expectativas profesionales.

Mientras continúa con el desarrollo de Melisa, el joven también impulsa Filos Entrerrianos, un emprendimiento de productos artesanales que logró establecer vínculos comerciales con empresas de alcance nacional.

Su objetivo es avanzar en la validación de la planta piloto y reunir las condiciones necesarias para transformar una propuesta universitaria en una actividad industrial.

Por el momento, la iniciativa permanece en fase de proyecto, con estudios técnicos, evaluación económica y búsqueda de financiamiento pendientes para su eventual concreción.