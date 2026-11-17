REDACCIÓN ELONCE
Alumnos de la Escuela María Reina Inmaculada de Paraná exhibieron trabajos de construcción, carpintería y estructuras resistentes. Además, presentaron proyectos para reparar escaleras y barandas de la institución, aplicando los conocimientos adquiridos durante el año.
La muestra de la Escuela María Reina Inmaculada permitió conocer los trabajos realizados por los estudiantes durante el año en diferentes talleres de formación práctica. Los alumnos presentaron proyectos de construcción, carpintería y reciclaje, además de explicar cómo aplican los conocimientos adquiridos en clase.
Durante la recorrida de Elonce, un estudiante de 16 años mostró un encofrado utilizado en construcciones. "Es básicamente la armadura, lo que recubre la mezcla para hacer, por ejemplo, una columna", explicó. También detalló los materiales necesarios y contó que proyecta estudiar Arquitectura.
Otro de los trabajos consistió en una estructura construida con palitos de helado y cola de carpintero, diseñada para demostrar la resistencia de los triángulos. "Distribuye la carga de los ladrillos hacia la base, lo que hace que termine resistiendo más y no se quiebre", señaló uno de los alumnos.
Proyectos para mejorar las instalaciones escolares
Desde la institución destacaron el compromiso de los estudiantes y la importancia de estos espacios de aprendizaje. "Están trabajando, forjándose su futuro acá en estos talleres, y la verdad es que eso nos llena de orgullo y entusiasmo", expresaron.
La exposición también incluyó propuestas destinadas a mejorar las instalaciones escolares. Entre ellas, los alumnos presentaron planos para reparar las escaleras del establecimiento, mediante el reemplazo de baldosas y el arreglo de barandas deterioradas.
"Vamos a realizar el cambio de baldosas en la escalera principal y, en la otra, el cambio de barandas porque le faltan varillas y están sueltas", explicó uno de los estudiantes.
La muestra permitió compartir con las familias los conocimientos adquiridos durante el ciclo lectivo y poner en valor la enseñanza práctica. Los proyectos reflejaron cómo los talleres contribuyen a desarrollar habilidades técnicas y preparar a los jóvenes para su futuro laboral y profesional.