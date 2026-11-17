La pobreza en Argentina alcanzaría el 42,4%, según un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que cuestionó las cifras oficiales utilizadas por el Gobierno nacional. La estimación supera en 10,1 puntos porcentuales el 32,3% informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El informe, elaborado por los investigadores Agustín Salvia y Alejo Giannecchini, plantea que existen problemas metodológicos que afectan la medición de la pobreza. Entre ellos, menciona la utilización de una canasta básica desactualizada y modificaciones en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

De acuerdo con el análisis difundido por Agencia Noticias Argentinas, estas diferencias también modificarían la interpretación sobre la evolución de la pobreza durante la presidencia de Javier Milei. Según la estimación alternativa, el indicador habría pasado del 41,7% en el último trimestre de 2023 al 42,4% en el segundo trimestre de 2026.

Por qué la UCA cuestiona los datos del INDEC

Los investigadores señalaron que uno de los principales problemas se encuentra en la actualización de la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para establecer la línea de pobreza. Su valor se estima actualmente en aproximadamente $1.690.000 mensuales para una familia de cuatro integrantes.

El estudio también identifica cambios metodológicos en la Encuesta Permanente de Hogares desde finales de 2024. Según el análisis, estas modificaciones habrían permitido captar ingresos familiares que anteriormente no eran considerados de la misma manera, dificultando las comparaciones históricas.

A esto se suma, de acuerdo con los investigadores, una representación insuficiente del aumento de las tarifas de servicios públicos en las mediciones de la canasta básica y del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Qué cambia en la evolución de la pobreza

La UCA también cuestionó la interpretación de que el Gobierno de Milei recibió una pobreza del 52,9%. Según su metodología alternativa, el nivel correspondiente al último trimestre de 2023 habría sido del 41,7%.

De esta manera, mientras las cifras oficiales muestran una reducción importante de la pobreza, la estimación presentada por los investigadores refleja un incremento de 0,7 puntos porcentuales entre los períodos analizados.

La diferencia entre ambas mediciones reabre el debate sobre la metodología utilizada para calcular la pobreza y la necesidad de contar con indicadores comparables que permitan evaluar su evolución y las condiciones económicas de los hogares argentinos.