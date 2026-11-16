El costo de criar a un hijo en Argentina alcanzó los $754.869 mensuales durante octubre de 2026, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El organismo publicó los valores actualizados de la canasta de crianza, un indicador que contempla tanto los gastos necesarios para cubrir las necesidades básicas de niños y adolescentes como el tiempo destinado a su cuidado.

De acuerdo con el informe oficial, las familias necesitaron entre $591.320 y $754.869 por mes, dependiendo de la edad de los hijos. El valor más elevado correspondió al grupo de niños y adolescentes de entre 6 y 12 años, mientras que el menor se registró entre los bebés de menos de un año.

La medición permite dimensionar el impacto económico de la crianza en los hogares argentinos, ya que incorpora no solamente los gastos vinculados con alimentación, vestimenta, educación y vivienda, sino también el valor económico de las tareas de cuidado.

Cuánto costó criar a un hijo en octubre de 2026, según la edad

El relevamiento del INDEC estableció cuatro categorías de acuerdo con la edad de los niños y adolescentes. Los montos mensuales fueron los siguientes:

El grupo de 6 a 12 años registró el costo más alto, con un monto que superó los $750.000 mensuales. En segundo lugar se ubicaron los niños de entre 1 y 3 años, cuya canasta alcanzó los $704.198.

Por su parte, la crianza de un niño de entre 4 y 5 años demandó $600.445, mientras que el costo estimado para los menores de un año fue de $591.320.

Las diferencias entre las categorías respondieron a las distintas necesidades de consumo y a la cantidad de tiempo de cuidado considerada para cada etapa del desarrollo infantil.

Qué incluye la canasta de crianza del INDEC

La canasta de crianza se compone de dos elementos fundamentales: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

El primer componente contempla los gastos relacionados con alimentación, vestimenta, vivienda, educación, transporte y otros consumos esenciales para cada etapa de crecimiento.

El segundo corresponde a las tareas de cuidado que realizan los adultos responsables, como la atención cotidiana, la supervisión y el acompañamiento de los niños.

Para calcular ese valor, el INDEC utiliza como referencia la remuneración correspondiente a la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Por qué se tiene en cuenta el tiempo destinado al cuidado

Una de las particularidades de este indicador es que reconoce el valor económico de las tareas de cuidado, incluso cuando estas se realizan dentro del hogar y no implican una contratación remunerada.

De esta manera, el cálculo no se limita al dinero que una familia necesita desembolsar cada mes, sino que también contempla el tiempo que los adultos destinan a la crianza.

Esto explica por qué los valores de la canasta pueden variar entre los distintos grupos etarios, dado que las necesidades de atención y acompañamiento cambian a medida que los niños crecen.

Un indicador para conocer el costo de mantener a los hijos

La publicación mensual de la canasta de crianza constituye una herramienta para analizar cuánto representa económicamente la crianza de niños y adolescentes de hasta 12 años en Argentina.

Además de ofrecer información sobre los gastos familiares, el indicador puede utilizarse como referencia en discusiones vinculadas con las obligaciones alimentarias, aunque no establece automáticamente el monto de una cuota alimentaria, que depende de las circunstancias de cada caso.