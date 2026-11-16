Las exportaciones de Argentina cambiaron de líder: el petróleo superó a la harina de soja

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de Argentina entre enero y septiembre de 2026. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado con datos del INDEC, el crudo desplazó a la harina de soja del primer puesto del ranking por valor de los envíos.

Las exportaciones de petróleo alcanzaron los US$7.753 millones en los primeros nueve meses del año, con una suba interanual del 58,6%. Los despachos de harina de soja totalizaron US$6.971 millones y crecieron un 7,4% frente al mismo período de 2025.

El informe también comparó los resultados con los de 2021. En el mismo tramo de nueve meses, el valor exportado de petróleo fue 6,5 veces el de aquel año, mientras que la harina de soja alcanzó alrededor de tres cuartas partes del monto registrado entonces.

El aporte de Vaca Muerta y el precio del crudo

La BCR atribuyó el avance del petróleo a la aceleración de la producción en Vaca Muerta. El desarrollo de los yacimientos no convencionales permitió aumentar el volumen disponible para exportar tras años de estancamiento, señaló la entidad.

Al crecimiento de la producción se sumó la mejora del precio internacional. Según el informe, la cotización promedio del crudo Brent en 2026 fue un 23% superior a la del año anterior.

En el caso de la harina de soja, la entidad señaló que la producción mundial se duplicó en los últimos 20 años. La demanda de aceite para biocombustibles impulsó el procesamiento del grano y amplió la oferta de harina, cuyo consumo creció a un ritmo menor.

Cuánto aportó la energía al superávit comercial

Las exportaciones de combustibles y energía de Argentina alcanzaron los US$12.452 millones entre enero y septiembre, un 53,6% más que en el mismo período de 2025. En esos nueve meses, las importaciones de combustibles y lubricantes sumaron US$3.025 millones.

La diferencia dejó un superávit comercial energético de US$9.427 millones. La BCR lo identificó como el mayor saldo registrado por el sector.

El comercio exterior de Argentina registró un superávit total de US$21.198 millones en el mismo período. El saldo del sector energético representó el 44,5% de ese resultado.

El ingreso de divisas y las inversiones pendientes

Los datos del Banco Central muestran que el balance de cobros y pagos por bienes del sector energético dejó un saldo favorable de US$7.890 millones en los primeros nueve meses de 2026. En el mismo período de 2025, ese resultado había sido de US$4.337 millones.

La Bolsa de Comercio de Rosario vinculó el crecimiento de Vaca Muerta con el mayor aporte del sector a la generación de divisas. Esa expansión, según el informe, también cambió el peso de la energía en las exportaciones del país.

Para sostener ese crecimiento, la entidad señaló que será necesario dar continuidad a las inversiones. También apuntó a ampliar la infraestructura de transporte y exportación para acompañar el aumento de la producción.