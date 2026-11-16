Estados Unidos prevé normalizar los vuelos este lunes tras tres días de demoras y cancelaciones

Los vuelos en Estados Unidos podrían recuperar su ritmo habitual este lunes 16 de noviembre, tras tres jornadas de cancelaciones y demoras. El secretario de Transporte, Sean Duffy, anticipó que las aerolíneas completarían la recuperación de sus cronogramas durante la jornada.

El último balance del domingo registró más de 11.500 operaciones afectadas en el país. Según la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware, alrededor de 2.100 fueron canceladas y otras 9.400 sufrieron retrasos.

El sábado había sido la jornada con más cancelaciones, con casi 6.700 servicios suspendidos y más de 9.100 demorados. A las 20.28 del domingo, hora del este de Estados Unidos, se habían registrado 88 cancelaciones para el lunes, frente a las más de 875 que ya se conocían el sábado por la noche para el domingo.

Qué aerolíneas tuvieron más cancelaciones

JetBlue canceló cerca del 28% de sus vuelos durante el domingo, mientras que American Airlines suspendió alrededor del 20%. En United Airlines, Southwest y Delta, las cancelaciones representaron entre el 3% y el 5% de sus operaciones.

Las interrupciones comenzaron el viernes, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender los despegues en todo el país. La medida frenó casi todas las salidas durante unas cinco horas.

Las aerolíneas debieron reorganizar sus cronogramas durante el fin de semana. Duffy sostuvo que la operación empezaría a recuperarse el domingo y estimó que podría normalizarse por completo el lunes.

Qué se sabe de la falla en el control aéreo

La investigación se concentra en los equipos que conectan a los centros de control aéreo de Estados Unidos. Según explicó Duffy, el problema se presentó en el contexto del reemplazo de un enrutador en una instalación de la FAA en El Dorado, Arkansas.

El funcionario señaló que, tras ese trabajo, un equipo instalado en Amarillo, Texas, comenzó a transmitir datos que sobrecargaron dispositivos de otros centros. La FAA desactivó la función de los equipos involucrados y aplicó la misma medida a unos 60 dispositivos similares.

Duffy dijo que hasta el domingo no se habían detectado indicios de un ciberataque ni de una acción deliberada. La causa de la falla, que interrumpió las comunicaciones y afectó miles de vuelos, seguía bajo investigación.

El pedido de fondos para modernizar el sistema

Tras las interrupciones, Duffy elevó a US$50.000 millones el pedido de fondos al Congreso para modernizar el control aéreo. La solicitud anterior era de US$30.000 millones.

El presidente Donald Trump también pidió al Congreso que apruebe recursos adicionales. Los representantes demócratas Rick Larsen y André Carson cuestionaron el pedido y señalaron que aún quedaban sin gastar unos US$11.000 millones de los US$12.500 millones aprobados en 2025.

Duffy respondió que esos fondos tenían destinos específicos. Según el secretario, la partida anterior no incluía la compra de nuevos programas informáticos para administrar el espacio aéreo.