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Dos aviones chocaron en el aeropuerto de Miami: dos personas resultaron heridas

El accidente involucró a un avión de pasajeros de Copa Airlines y otro de carga de UPS, que colisionaron mientras circulaban por las pistas del aeropuerto. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos abrió una investigación.

15 de Noviembre de 2026
El choque se registró este sábado por la noche
El choque se registró este sábado por la noche

El accidente involucró a un avión de pasajeros de Copa Airlines y otro de carga de UPS, que colisionaron mientras circulaban por las pistas del aeropuerto. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos abrió una investigación.

Dos aviones protagonizaron un choque en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos, mientras circulaban por las calles de rodaje. El accidente ocurrió durante la noche del sábado y dejó dos personas con heridas leves, que fueron asistidas por los equipos de emergencia.

 

El incidente involucró a un Boeing 737 de Copa Airlines, que había llegado desde Ciudad de Panamá, y un Boeing 767 de carga de la empresa UPS, que se preparaba para despegar con destino a Bogotá, Colombia.

 

Según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la punta del ala del avión de Copa Airlines impactó contra la nariz de la aeronave de carga mientras ambas circulaban por las pistas del aeropuerto.

Cómo fue el choque entre los dos aviones en Miami

 

El episodio ocurrió alrededor de las 21:00 del sábado, en un cruce de las calles de rodaje. De acuerdo con la información preliminar, los controladores aéreos habían indicado a la tripulación del avión de UPS que debía ceder el paso a la aeronave de Copa Airlines.

Sin embargo, la maniobra no se habría realizado como estaba previsto y ambos aviones terminaron colisionando.

 

El momento quedó registrado en las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control. Después del impacto, el piloto de Copa Airlines advirtió: “Alguien nos ha golpeado”.

 

Por su parte, cuando fue consultado por el controlador aéreo, el piloto del avión de UPS reconoció: “Sí, nos pasamos de la raya y entonces nos rozó con su ala”. Las imágenes difundidas después del accidente mostraron daños en la parte frontal del avión de carga y en el ala de la aeronave comercial.

Dos heridos y una investigación en marcha

 

Como consecuencia del choque, dos pasajeros del vuelo de Copa Airlines sufrieron lesiones leves y recibieron asistencia médica en el lugar por parte de los equipos de bomberos y rescate de Miami-Dade. Ninguno necesitó ser trasladado a un hospital.

 

En el avión de pasajeros viajaban 166 pasajeros y seis integrantes de la tripulación, según informó la compañía aérea.

Desde UPS confirmaron que sus tripulantes se encontraban a salvo y comunicaron que colaborarían con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

 

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias de la colisión y establecer por qué no se cumplió la indicación de ceder el paso.

El accidente ocurrió en medio de una crisis aérea en Estados Unidos

 

El choque se produjo en un contexto de complicaciones para el transporte aéreo estadounidense. Un día antes, una falla técnica en los sistemas de comunicación y control del tránsito aéreo había provocado la suspensión de vuelos en distintos aeropuertos del país.

 

La interrupción generó miles de cancelaciones y demoras, mientras las compañías intentaban normalizar sus operaciones durante el fin de semana.

 

Pese al incidente entre los dos aviones, desde el aeropuerto de Miami informaron que las operaciones de la terminal no sufrieron un impacto significativo y que los vuelos fueron desviados hacia otras calles de rodaje.

Temas:

Aeropuerto de Miami MIAMI choque de aviones
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