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Internacionales Incidente en Brasil

Encontraron a un niño solo en un avión: sus padres ya estaban en saliendo del aeropuerto

La tripulación de LATAM encontró al menor después del desembarque en Porto Alegre. El piloto avisó a la torre de control y pidió que enviaran a un empleado de la aerolínea. La compañía informó que su equipo acompañó al chico hasta reencontrarlo con su madre.

15 de Noviembre de 2026
Aeropuerto de Porto Alegre.
Aeropuerto de Porto Alegre.

La tripulación de LATAM encontró al menor después del desembarque en Porto Alegre. El piloto avisó a la torre de control y pidió que enviaran a un empleado de la aerolínea. La compañía informó que su equipo acompañó al chico hasta reencontrarlo con su madre.

Un niño de unos siete años quedó solo a bordo de un avión de LATAM Airlines en Porto Alegre, Brasil, después de que sus padres desembarcaran. La tripulación advirtió su presencia al finalizar el descenso de los pasajeros y pidió asistencia al personal de tierra.

 

El episodio ocurrió en el vuelo LA3420, que salió del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo. El Airbus A321neo aterrizó a las 15.29, hora local, en el aeropuerto Salgado Filho de Porto Alegre.

 

 

El comandante se comunicó con la torre de control 23 minutos después del aterrizaje. Para entonces, el desembarque ya había terminado y el chico seguía dentro de la aeronave.

 

El aviso del piloto a la torre de control

 

“Una familia desembarcó y olvidó a su hijo a bordo”, informó el piloto por radio. En la misma comunicación estimó que el niño tenía unos siete años y pidió que enviaran a un empleado de la aerolínea hasta el avión.

 

La conversación con la controladora aérea quedó registrada por el canal especializado Spotter SBPA Live. En el audio se escucha cómo se coordinó la asistencia desde tierra.

 

 

Según el intercambio por radio, los padres ya aguardaban en el sector de llegadas. El personal del aeropuerto debía coordinar el traslado del chico desde la aeronave hasta ese punto.

 

Cómo se reencontró el niño con su madre

 

Las restricciones de seguridad del aeropuerto impiden que los pasajeros vuelvan por su cuenta a la zona de embarque una vez que la abandonan. Por eso, fue necesaria la intervención del equipo de tierra para reunir al niño con su familia.

LATAM informó que su personal acompañó al menor y lo entregó en forma segura a su madre. Según la compañía, el reencuentro se concretó unos 15 minutos después de que la tripulación advirtiera la situación.

 

Los motivos por los que el chico permaneció en el avión tras el desembarque no trascendieron. La primera alerta surgió cuando un integrante de la tripulación de cabina lo habría visto solo a bordo.

Temas:

aeropuerto vuelo padres hijos Brasil
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