Autovía del Mercosur repara losas de hormigón en las rutas 12 y 14: cuáles son los sectores intervenidos

Las obras apuntan a corregir los daños que afectan la regularidad de la calzada

Autovía del Mercosur avanza con trabajos de reparación y reconstrucción de losas de hormigón en distintos puntos de las rutas nacionales 12 y 14. Las intervenciones se realizan en el puente Salinas Grande, en las inmediaciones del peaje Zárate y en la zona de Gualeguaychú, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

Uno de los frentes de obra se encuentra en el puente Salinas Grande, donde comenzaron las tareas de reparación de losas en sentido norte-sur. Los trabajos incluyen el retiro del pavimento dañado y la reconstrucción de los sectores afectados para recuperar las condiciones estructurales de la calzada.

En paralelo, sobre la Ruta Nacional 12, se desarrollan intervenciones en las inmediaciones de la estación de peaje Zárate, en sentido sur-norte. Allí se realiza el reemplazo de las losas deterioradas mediante la preparación de la base, la colocación de armaduras y el posterior hormigonado.

Trabajos de reparación sobre la Ruta 14 en Gualeguaychú

Otro de los sectores intervenidos se encuentra en el departamento Gualeguaychú, sobre la Ruta Nacional 14, donde avanzan las tareas de recuperación del pavimento rígido.

Las obras apuntan a corregir los daños que afectan la regularidad de la calzada, especialmente en sectores que presentan fisuras, fracturas y deterioros importantes.

La reparación de las losas permite evitar que las fallas se extiendan y comprometan otros sectores de la infraestructura vial, además de contribuir a mejorar la transitabilidad del corredor.

Solicitan circular con precaución en las zonas de obra

Las intervenciones forman parte del programa de mantenimiento y recuperación vial que lleva adelante Autovía del Mercosur en distintos tramos de las rutas nacionales 12 y 14.

Desde la concesionaria solicitaron a los conductores circular con precaución en los sectores donde se desarrollan los trabajos, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal de seguridad vial.

Las tareas buscan recuperar sectores deteriorados de uno de los principales corredores de conexión y circulación del litoral argentino