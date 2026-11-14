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Apareció una anaconda curiyú en la costa del río Paraná debido a la creciente

La Comuna de Puerto Curtiembre informó sobre la aparición de una anaconda curiyú en la zona costera. Ante la creciente del río Paraná, explicaron por qué estos reptiles pueden acercarse a las viviendas y brindaron recomendaciones para evitar riesgos.

14 de Noviembre de 2026
Apareció una curiyú en Puerto Curtiembre por la creciente del Paraná.
Apareció una curiyú en Puerto Curtiembre por la creciente del Paraná. Foto: (Comuna Curtiembre)

La Comuna de Puerto Curtiembre informó sobre la aparición de una anaconda curiyú en la zona costera. Ante la creciente del río Paraná, explicaron por qué estos reptiles pueden acercarse a las viviendas y brindaron recomendaciones para evitar riesgos.

La aparición de curiyú en Puerto Curtiembre generó una advertencia de la Comuna ante la creciente del río Paraná. A través de sus redes sociales, las autoridades informaron que estos reptiles, conocidos también como anacondas amarillas, pueden observarse en la costa, entre los camalotes, en bañados e incluso cerca de las viviendas.

 

 

Desde la Comuna explicaron que el aumento del nivel del agua provoca el desplazamiento de estos animales hacia sectores más elevados. "No se asusten, ¡no vinieron a atacarnos! Vienen buscando lugares secos y comida, arrastradas por la creciente", señalaron en la publicación.

 

Además, aclararon que la curiyú no es venenosa y que captura a sus presas mediante constricción. Aunque no suele atacar a las personas si no es molestada, se trata de un animal silvestre de gran tamaño, por lo que recomendaron mantener distancia y evitar cualquier contacto.

 

 

 

Qué hacer si aparece una curiyú cerca de una vivienda

 

Las autoridades comunales remarcaron que estos reptiles cumplen una función importante en el ecosistema, ya que se alimentan de roedores, aves y otros animales. Por ese motivo, pidieron respetarlos y evitar cualquier acción que pueda ponerlos en peligro.

 

 

"No las matemos", expresaron desde la Comuna, al recordar que se trata de una especie protegida y que su eliminación afecta el equilibrio ambiental de la zona costera.

 

Ante un avistamiento, recomendaron no acercarse, arrojar piedras ni intentar capturar al animal. También aconsejaron mantener alejados a los niños y las mascotas. Si una curiyú ingresa a una vivienda o patio, se debe dar aviso a Prefectura, Defensa Civil o la Comuna para solicitar una intervención segura.

 

 

Temas:

Creciente del río Paraná Puerto Curtiembre Animales anaconda Curiyú recomendaciones
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