Sobreseyeron al bombero detenido antes de la visita del papa León XIV

La jueza federal María Servini sobreseyó a Tomás Natenzon, el bombero detenido en Palermo durante los preparativos de seguridad por la visita del papa León XIV, luego de que una pericia médica determinara que no comprendía la criminalidad de los hechos que se le atribuían. La resolución fue firmada este viernes y estableció que el joven deberá realizar un tratamiento ambulatorio.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la magistrada adoptó la decisión tras recibir un informe del Cuerpo Médico Forense, que evaluó la capacidad del acusado para comprender sus acciones al momento del episodio.

El estudio concluyó que Natenzon podía comprender lo que sucedía, pero no la criminalidad de sus actos. Esta conclusión resultó determinante para que la Justicia dispusiera su sobreseimiento.

Las pericias que determinaron el sobreseimiento

Antes de la intervención del Cuerpo Médico Forense, el joven había sido trasladado al Hospital Borda, donde fue examinado por un equipo interdisciplinario.

Los resultados de ambas evaluaciones coincidieron en la existencia de problemas de salud mental que habían incidido en su capacidad para comprender la criminalidad de los hechos investigados.

A partir de esas conclusiones, Servini resolvió cerrar la causa penal respecto de Natenzon y dispuso que continuara con un tratamiento ambulatorio.

Tras el sobreseimiento, la intervención quedó en manos de la Justicia Civil, que deberá ocuparse de las cuestiones relacionadas con su situación y el seguimiento del tratamiento establecido.

Cómo fue la detención antes de la visita del Papa

El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron a Natenzon durante un control de seguridad en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

En ese sector se preparaba el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina. El bombero fue detenido cuando intentaba ingresar al área utilizando una presunta acreditación apócrifa.

Al momento del procedimiento, circulaba en una motocicleta con una patente que simulaba ser oficial y llevaba documentación presuntamente falsa, equipos de comunicación y una sirena policial apócrifa.

Tras la intervención policial, la jueza Servini ordenó su detención y dispuso un allanamiento en su domicilio.

Durante el operativo se secuestraron dispositivos de radiofrecuencia, computadoras y un arma de fuego, entre otros elementos que fueron incorporados a la investigación.

La causa pasó a la Justicia Civil

La investigación penal avanzó inicialmente sobre las circunstancias en las que el joven intentó acceder al dispositivo de seguridad organizado para la visita del pontífice.

Sin embargo, las evaluaciones médicas modificaron el curso del expediente al establecer que su estado de salud mental había afectado la comprensión de la criminalidad de sus acciones.

Con el sobreseimiento dispuesto por Servini, Natenzon dejó de estar sometido a ese proceso penal, mientras que la Justicia Civil quedó a cargo del seguimiento de las medidas vinculadas con su atención y tratamiento ambulatorio.