El Niño: tres impactos que van más allá de las lluvias y afectan a millones de personas

El Niño: tres consecuencias que van más allá de las lluvias

El fenómeno de El Niño tiene consecuencias que van mucho más allá de las lluvias, las inundaciones y las sequías. El calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial modifica la circulación atmosférica y altera las condiciones meteorológicas en distintas regiones del planeta, pero también repercute sobre la economía, los sistemas sanitarios y la estabilidad social.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el episodio de 2026-2027 podría ubicarse entre los más intensos desde 1950. Según las proyecciones citadas, el fenómeno podría persistir al menos hasta febrero de 2027, con temperaturas del océano Pacífico que superarían en 3,7 °C los valores habituales en la región Niño 3.4 durante el trimestre octubre-diciembre.

Anomalías de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical. (NOAA/OISSTv2. Procesamiento: CIIFEN.)

Sin embargo, los efectos de El Niño no son iguales en todos los territorios. Mientras algunas regiones experimentan precipitaciones intensas e inundaciones, otras enfrentan sequías prolongadas, olas de calor y escasez de agua.

Los especialistas explicaron que las consecuencias dependen también de la infraestructura y los recursos disponibles. Una ciudad con sistemas de drenaje, reservas de agua y servicios sanitarios preparados puede afrontar mejor una emergencia que otra donde esas condiciones son insuficientes.

En ese contexto, los principales impactos indirectos del fenómeno se concentran en tres áreas: la economía y los precios de los alimentos, la salud pública y los desplazamientos de población.

Primer impacto: alimentos más caros y problemas en la producción

Una de las consecuencias más importantes de El Niño se observa en los mercados agrícolas y energéticos. Las alteraciones de las precipitaciones afectan los calendarios de siembra y cosecha, reducen rendimientos y dificultan el transporte de productos.

Las sequías pueden disminuir la producción de granos, frutas y pasturas, mientras que las inundaciones provocan pérdidas de cultivos, animales e infraestructura rural. Estas situaciones afectan especialmente a los pequeños productores, que deben afrontar mayores costos de semillas, fertilizantes, combustibles y transporte.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) identificó riesgos para la seguridad alimentaria en África austral, América Central, distintas regiones de Asia y el Pacífico y sectores de África oriental.

En algunas zonas, la falta de precipitaciones amenaza la producción agrícola y ganadera. En otras, las lluvias intensas pueden destruir caminos, cultivos y establecimientos productivos.

La pesca y la energía también resultan afectadas

El fenómeno también modifica las condiciones de los ecosistemas marinos. En las costas de Perú y Ecuador, el calentamiento superficial del océano reduce el ascenso de aguas frías ricas en nutrientes, lo que altera la disponibilidad de fitoplancton y afecta la cadena alimentaria de numerosas especies.

Los sistemas de generación eléctrica enfrentan dificultades similares. Los países que dependen de centrales hidroeléctricas pueden registrar una menor producción cuando disminuyen los niveles de ríos y embalses.

La falta de agua obliga a recurrir a otras fuentes de generación, generalmente más costosas, mientras que las temperaturas elevadas incrementan el consumo eléctrico por el uso de sistemas de refrigeración.

Esta combinación puede traducirse en aumentos de tarifas, interrupciones del suministro y mayores costos para industrias y comercios.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola estimó que las consecuencias económicas de El Niño podrían alcanzar hasta USD 11 billones a escala mundial. El organismo destacó que los pequeños productores generan aproximadamente un tercio de los alimentos del planeta y se encuentran entre los sectores más expuestos.

Segundo impacto: enfermedades y riesgos para la salud pública

Las consecuencias sanitarias constituyen otro de los principales efectos indirectos de El Niño. Las inundaciones, las sequías y las temperaturas extremas pueden afectar tanto la salud de las personas como el funcionamiento de hospitales y servicios esenciales.

Uno de los mayores peligros aparece cuando las crecidas contaminan las fuentes de agua potable. El desborde de cloacas, pozos y sistemas de saneamiento favorece la propagación de enfermedades gastrointestinales y otras infecciones.

Entre las enfermedades asociadas con el contacto con agua contaminada se encuentra la leptospirosis, una infección bacteriana que puede transmitirse cuando la piel lesionada o las mucosas entran en contacto con agua o suelo contaminados por orina de animales infectados, especialmente roedores.

Los síntomas iniciales pueden incluir fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolores musculares. En los casos más graves, la enfermedad puede comprometer órganos vitales.

También requieren atención médica síntomas como vómitos, diarrea persistente, ojos enrojecidos, disminución de la cantidad de orina, coloración amarillenta de la piel o dificultades respiratorias, especialmente después de haber estado en contacto con agua de inundación.

Cortes de electricidad y enfermedades transmitidas por mosquitos

Las emergencias también pueden interrumpir el suministro eléctrico y afectar la conservación de alimentos. Carnes, lácteos y otros productos perecederos pueden perder sus condiciones de seguridad durante cortes prolongados.

La falta de electricidad representa además un riesgo para quienes necesitan equipos médicos, como concentradores de oxígeno o nebulizadores.

Por otra parte, las sequías y las temperaturas elevadas también pueden favorecer determinadas enfermedades. La escasez de agua dificulta las condiciones de higiene y obliga a muchas familias a almacenarla en recipientes que, si no están correctamente protegidos, pueden convertirse en criaderos de mosquitos.

En determinadas regiones, las variaciones de temperatura y precipitaciones pueden modificar las condiciones de transmisión de dengue, malaria, chikunguña, zika y fiebre amarilla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que El Niño puede incrementar los riesgos de cólera, dengue, malaria, desnutrición, enfermedades vinculadas con el calor y problemas respiratorios derivados del humo de incendios.

Los efectos resultan especialmente preocupantes en comunidades con servicios sanitarios limitados, situaciones de pobreza o dificultades para acceder a atención médica.

Tercer impacto: desplazamientos de población y tensiones sociales

El tercer efecto de El Niño está relacionado con las consecuencias sociales de las emergencias. La pérdida de cosechas, la muerte de animales, la destrucción de viviendas y la falta prolongada de agua pueden obligar a numerosas familias a abandonar sus lugares de residencia.

Algunas personas se trasladan desde zonas rurales hacia centros urbanos, mientras que otras buscan refugio en viviendas de familiares o incluso cruzan fronteras.

Estos desplazamientos generan una mayor demanda de viviendas, servicios sanitarios, educación y empleo, especialmente en ciudades que ya enfrentan dificultades económicas o problemas de infraestructura.

El fenómeno también puede profundizar tensiones existentes en regiones donde el acceso al agua, los alimentos y las tierras productivas es limitado.

Sin embargo, los especialistas aclararon que no existe una relación automática entre El Niño y los conflictos sociales. Las situaciones de violencia responden a múltiples factores políticos, históricos, económicos y sociales.

En ese sentido, el fenómeno climático actúa como un multiplicador de riesgos, al agravar dificultades que ya afectan a determinadas comunidades.

Qué medidas pueden reducir las consecuencias de El Niño

Los organismos internacionales señalaron que la preparación anticipada resulta fundamental para disminuir las pérdidas económicas, sanitarias y sociales.

Entre las principales herramientas se encuentran los sistemas de alerta temprana, las reservas de agua, los seguros para productores, el fortalecimiento de las redes eléctricas y los planes de emergencia sanitaria.

La FAO también destacó la importancia de distribuir semillas resistentes a condiciones extremas, brindar asistencia veterinaria y proteger los equipos utilizados por las comunidades pesqueras.

Estas medidas permiten actuar antes de que las sequías o inundaciones alcancen niveles críticos y afecten de manera irreversible los medios de subsistencia.

El Niño es una oscilación natural del sistema climático, pero la magnitud de sus consecuencias depende en gran medida de la preparación de cada territorio. Por eso, además de seguir la evolución de las temperaturas y precipitaciones, los especialistas remarcaron la necesidad de fortalecer los sistemas alimentarios, sanitarios y de protección social.