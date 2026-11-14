Cerraron 32.429 empresas y se perdieron casi 468.000 empleos registrados desde 2023

El cierre de empresas y la pérdida de empleos registrados continuaron durante agosto de 2026, según los últimos datos disponibles de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Entre altas y bajas, ese mes se contabilizaron 139 empleadores menos que en julio y una reducción de 30.378 trabajadores registrados.

Durante los primeros ocho meses del año, el balance acumulado mostró una disminución neta de 9.821 empresas o empleadores y 170.273 trabajadores registrados menos.

De acuerdo con los datos oficiales procesados por el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), y al que accedió Clarín, en noviembre de 2023 había 512.357 empleadores registrados, mientras que en agosto de 2026 la cifra descendió a 479.928.

En el mismo período, la cantidad de trabajadores pasó de 9.857.173 a 9.389.184. De esta manera, desde noviembre de 2023 se registró una reducción neta de 32.429 empleadores, equivalente al 6,3%, y de 467.989 puestos de trabajo, una caída del 4,7%.

El cierre de empresas alcanzó a 23 provincias

La disminución de empleadores se registró en 23 de las 24 jurisdicciones del país. Buenos Aires, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe concentraron el 63% de la caída total.

En términos porcentuales, los retrocesos más pronunciados se produjeron en La Rioja (-18,2%), Tierra del Fuego (-16,3%) y Catamarca (-14,4%).

Neuquén fue la única provincia que registró un incremento, con 163 empresas más respecto de noviembre de 2023, lo que representó un crecimiento del 1,8%.

El relevamiento también incluyó a Entre Ríos entre las jurisdicciones donde disminuyó la cantidad de empleadores, aunque los datos difundidos no precisaron la magnitud de la caída provincial.

Qué pasó con el empleo privado y público

Según la Secretaría de Trabajo, en agosto de 2026 el empleo asalariado registró una disminución interanual del 1,6%, equivalente a 157.800 trabajadores menos.

La caída alcanzó tanto al sector privado como al público. En el primero, el empleo asalariado se redujo un 2,1%, con 132.000 puestos menos, mientras que en el sector público la disminución fue del 0,8%, equivalente a 28.100 trabajadores.

La evolución del empleo mostró distintas etapas desde fines de 2023. Durante los primeros meses de 2024 se produjo una caída pronunciada, especialmente en actividades vinculadas con la construcción, la industria manufacturera y el sector público.

El retroceso coincidió con la devaluación y el ajuste del gasto público, que incluyó la paralización de obras públicas y afectó a distintas actividades económicas.

Posteriormente, la disminución se desaceleró, aunque durante 2025 volvieron a avanzar los cierres netos de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

Por qué cierran empresas y se pierden puestos de trabajo

Según los especialistas citados en el informe, una parte importante de los cierres correspondió a empresas que no lograron afrontar sus costos y gastos en un contexto de caída del consumo.

También se registraron cambios en distintas actividades productivas, con empresas que dejaron de fabricar determinados bienes para dedicarse a la comercialización de productos importados, incluso mediante plataformas electrónicas, con estructuras laborales más reducidas.

A este escenario se sumaron cierres de establecimientos medianos y grandes, programas de retiros voluntarios y una mayor utilización de modalidades de contratación independientes, como el monotributo, o directamente informales.

Otro factor señalado fue la disminución en la creación de nuevas empresas, debido a que la tasa de apertura de establecimientos resultó inferior a la registrada en períodos anteriores, mientras avanzaron los cierres.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo indicó que la cantidad de empleadores cubiertos mantiene una tendencia descendente desde hace más de 12 años, con una recuperación transitoria posterior a la pandemia.

La pérdida de empleo se profundizó desde mediados de 2025

La Secretaría de Trabajo explicó que el empleo asalariado formal del sector privado comenzó a mostrar una tendencia descendente desde septiembre de 2023.

La reducción fue especialmente pronunciada durante el primer trimestre de 2024. Posteriormente, la caída se moderó y el empleo mostró una estabilización hacia la segunda mitad de ese año.

Entre octubre y diciembre de 2024 se observó una recuperación moderada, que permitió recuperar parcialmente los puestos perdidos durante los meses anteriores.

Durante los primeros meses de 2025, el empleo permaneció prácticamente sin variaciones. Sin embargo, a partir de junio de ese año retomó una trayectoria descendente.

Esta nueva etapa de contracción se extendió durante el segundo semestre de 2025, con una disminución promedio mensual del 0,2%, y continuó durante el primer trimestre de 2026, aunque con una intensidad menor, del 0,1% mensual.

En su evaluación de los últimos datos, la Secretaría de Trabajo sostuvo: "Las caídas observadas en el segundo trimestre del año y, más recientemente, en julio y agosto, representan una continuidad del proceso de destrucción del empleo asalariado privado".