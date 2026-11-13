Verano 2027: cuánto cuestan los vuelos a los principales destinos turísticos de Argentina

Los vuelos para el verano 2027 presentan importantes diferencias de precios según el destino y la aerolínea. Un relevamiento de tarifas para enero mostró opciones desde poco más de $100.000 por persona. Cuánto cuesta viajar a Córdoba, Mendoza, Iguazú y Bariloche.
Los vuelos para el verano 2027 ya presentan diferentes alternativas de precios para quienes planifican sus vacaciones dentro de Argentina. Un relevamiento de tarifas para enero permitió identificar pasajes de ida y vuelta desde Buenos Aires hacia destinos como Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Bariloche, con valores que comienzan cerca de los $105.000 y superan los $238.000 por persona.
Los importes varían según la ciudad elegida, las fechas de salida y regreso, la aerolínea y los servicios incluidos. En algunos casos, las opciones más económicas corresponden a vuelos directos con estadías de siete noches, aunque el precio final puede modificarse al momento de realizar la reserva.
Entre los destinos analizados, Córdoba y Mendoza aparecieron como las alternativas más accesibles, mientras que Bariloche presentó los valores más elevados. Puerto Iguazú se ubicó en un rango intermedio, con tarifas que también dependen de la disponibilidad de asientos.
Cuánto cuestan los vuelos para el verano 2027
Para quienes planean viajar durante enero, las búsquedas realizadas en plataformas de turismo mostraron distintas opciones de pasajes de ida y vuelta desde Buenos Aires.
En el caso de Córdoba, se encontraron vuelos directos de JetSMART entre el 5 y el 12 de enero, con siete noches de estadía, desde $104.904 por persona. Se trató de la alternativa más económica entre los cuatro destinos relevados.
Para Mendoza, la misma compañía ofreció vuelos directos entre el 5 y el 12 de enero desde $131.405 por pasajero. La opción contempló salida desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y regreso a Aeroparque, publicó Iprofesional.
En tanto, Puerto Iguazú presentó una alternativa de Aerolíneas Argentinas entre el 19 y el 26 de enero, con vuelos directos y una tarifa desde $136.124 por persona.
Por último, Bariloche registró uno de los precios más altos del relevamiento. Un vuelo directo de JetSMART entre el 13 y el 20 de enero apareció desde $238.467 por pasajero, para una estadía de siete noches.
Los valores corresponden a consultas puntuales realizadas en buscadores y agencias de viajes. Por lo tanto, no representan precios fijos ni garantizan que las mismas tarifas permanezcan disponibles al momento de la compra.
Qué aerolíneas ofrecen vuelos dentro de Argentina
Entre las compañías que operan vuelos de cabotaje se encuentran Aerolíneas Argentinas y JetSMART, con conexiones hacia diferentes destinos turísticos del país.
JetSMART ofrece servicios desde Buenos Aires hacia ciudades como Córdoba, Mendoza, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Tucumán y Ushuaia. Su plataforma permite consultar las tarifas disponibles y verificar los impuestos y tasas incluidos.
Por su parte, Aerolíneas Argentinas cuenta con alternativas hacia los principales destinos turísticos, entre ellos Bariloche, Mendoza y Puerto Iguazú. La compañía también anunció una ampliación de su oferta de vuelos para la temporada de verano.
En cuanto a Flybondi, la empresa atravesó dificultades financieras y operativas durante 2026. Según la información difundida, dejó de operar vuelos regulares en agosto y solicitó el concurso preventivo de acreedores en octubre.