Temporal en Bajada Grande: cayó un árbol, hundió una bomba extractora y complicó las tareas para evitar inundaciones

El temporal en Bajada Grande provocó este viernes por la tarde la caída de un árbol que terminó hundiendo una bomba extractora instalada para reducir el nivel del agua de una laguna cercana al centro de evacuados. El incidente se produjo en medio de fuertes ráfagas de viento y lluvias que complicaron las tareas de prevención de inundaciones en ese sector costero de Paraná, afectado por la creciente del río.

La bomba había sido colocada por un equipo municipal para extraer agua acumulada en la laguna y disminuir el riesgo de anegamientos en las viviendas cercanas. Sin embargo, el viento derribó un árbol y provocó que el equipo quedara sumergido, lo que obligó a interrumpir temporalmente su funcionamiento mientras se organizaban las tareas de recuperación.

Desde el lugar, Elonce registró las condiciones meteorológicas adversas y el operativo desplegado para rescatar la maquinaria. Julio Clavenzani, coordinador del equipo municipal que realizaba los trabajos, explicó que el dispositivo cumplía una función fundamental para evitar que el agua avanzara sobre las casas ubicadas alrededor de la laguna.

La bomba llevaba un día funcionando y había logrado bajar el agua

“Lo que nos pasó es que empezó a soplar viento y se cayó el árbol. La bomba es la que está nivelando el agua de la laguna con el nivel del río”, explicó Clavenzani, mientras los trabajadores intentaban recuperar el equipo en medio de la lluvia.

El responsable del operativo señaló: “Todo el agua de Bajada Grande viene hacia la laguna y lo que estamos haciendo nosotros es sacar esa agua. Si llueve, tenemos que bajar el nivel para que no se inunde toda la parte donde vive la gente del sector costero”. El coordinador remarcó que por estos motivos se había dispuesto un sistema de bombeo junto al terraplén para extraer el excedente.

La maquinaria había comenzado a funcionar el jueves y, según Clavenzani, había permitido reducir considerablemente el volumen de agua acumulada. Esa tarea buscaba generar mayor capacidad de recepción ante nuevas lluvias, una medida preventiva especialmente importante por la situación que atraviesan los barrios costeros.

Trabajaban para recuperar el equipo y ponerlo nuevamente en marcha

El fuerte viento modificó repentinamente el escenario. La caída del árbol provocó que la bomba terminara hundida, por lo que los trabajadores municipales debieron concentrar sus esfuerzos en recuperarla para continuar con la extracción del agua.

“Lamentablemente, con este viento que empezó a soplar, se cae el árbol, se hundió la bomba y estamos acá tratando de solucionar el problema lo más rápido posible”, relató Clavenzani.

Pese al inconveniente, el coordinador se mostró confiado en que la maquinaria pudiera volver a funcionar. Explicó que se trata de una bomba sumergible, diseñada para trabajar bajo el agua, por lo que consideraba poco probable que hubiera sufrido daños graves. De todos modos, su estado debía comprobarse una vez recuperada.

El funcionario remarcó que los trabajadores continuarían con el operativo hasta recuperar el funcionamiento del sistema, debido a la importancia de mantener bajo control el nivel de la laguna.

Habían limpiado la laguna para facilitar el funcionamiento de la bomba

Las tareas de prevención habían comenzado antes de la instalación del equipo. Durante los días previos, personal municipal realizó trabajos de limpieza y despeje de vegetación acumulada en el sector para permitir una adecuada circulación del agua.

Clavenzani explicó que el lugar presentaba importantes obstáculos que podían interferir con el mecanismo de extracción. “Estuvimos trabajando el viernes de la semana pasada. Había una cantidad impresionante de ramas. Limpiamos toda esa parte porque tiene mucha totora, camalotes y vegetación que podía meterse dentro de la bomba”, detalló.

La intervención buscaba evitar obstrucciones y facilitar la extracción del agua acumulada. El coordinador también señaló que numerosas viviendas se encuentran próximas a la laguna, aunque aclaró que no disponía de una cifra precisa de familias potencialmente afectadas.

El temporal también provocó inconvenientes eléctricos

Además de la caída del árbol sobre la bomba, el temporal ocasionó el corte de un cable que suministraba electricidad a viviendas ubicadas detrás del sector donde se desarrollaba el operativo.

“Se nos cortó un cable que lleva luz a una sección de los trabajadores”, confirmó Clavenzani. No obstante, aclaró que se había interrumpido el suministro correspondiente para evitar riesgos eléctricos durante las tareas.

En el lugar también se encontraba personal de la Policía de Entre Ríos, mientras las fuertes ráfagas continuaban afectando árboles y ramas de la zona.

Durante la cobertura, Elonce registró distintos ejemplares dañados por el viento y recibió información sobre la caída de otro árbol en calle 25 de Mayo, situación que aún debía verificarse.