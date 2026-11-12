Puerto Sánchez enfrenta la creciente del río Paraná: vecinos trabajan para proteger sus viviendas

Los vecinos de Puerto Sánchez se organizan para contener el avance del río Paraná y evitar que el agua supere el nivel de la calle del Pescador. Con bolsas de arena y tierra, realizan trabajos para proteger las viviendas, mientras también impulsan ollas comunitarias ante las dificultades económicas que atraviesan las familias afectadas por la creciente.

La situación preocupa especialmente a los pescadores, que no pueden desarrollar normalmente su actividad debido a la altura del río y a los elementos que arrastra la corriente. Además de las tareas de contención, los habitantes del barrio solicitan donaciones de alimentos, artículos de higiene y materiales para reforzar las defensas.

Domingo Larrosa, presidente de la comisión vecinal, dialogó con Elonce y explicó que los trabajos comenzaron hace varios días y que buscan anticiparse al avance del agua.

“Estamos trabajando hace varios días. La idea era trabajar mucho antes con el tema del barrio, era sabido que se venía esta creciente, anticipar la jugada del río, pero obviamente no vamos a poder hacer nada contra la naturaleza”, expresó.

El referente vecinal indicó que solicitaron arena, tierra y bolsas para reforzar las contenciones y evitar que el agua corte la calle. También advirtió sobre las dificultades que atraviesan los pescadores, quienes deben dejar de trabajar para proteger sus casas y pierden herramientas debido a los elementos que arrastra el río.

“Los pescadores no están yendo a pescar porque están trabajando en sus casas para contener un poco el río y también porque pierden su elemento de trabajo. Se les rompen los espineles con la mugre que baja”, señaló.

Piden colaboración para contener el agua y asistir a las familias

La comisión vecinal también solicitó a quienes circulan con embarcaciones que mantengan distancia de la costa para evitar daños en las defensas construidas por los habitantes.

Entre las tareas realizadas mencionó la fumigación, el desagote de pozos con un camión atmosférico y las gestiones ante Defensa Civil para conseguir tierra y arena. Según detalló, entre 30 y 40 vecinos participaron del operativo de desagote, aunque remarcó que todavía necesitan bolsas para continuar con los trabajos.

A la emergencia por la creciente se suma la situación económica de las familias. Mariana Ríos, responsable de la olla comunitaria Menolita Despeinada, explicó que aumentó la cantidad de personas que necesitan asistencia alimentaria.

“Ya hace varias semanas que hemos visto que se nos ha aumentado la demanda en la olla comunitaria porque los pescadores no están pudiendo trabajar bien. Algunos vienen perdiendo sus herramientas, algunos están en condiciones de reponerla, otros no”, manifestó.

La iniciativa funciona los lunes y miércoles y busca acompañar a quienes no pueden salir a trabajar o deben permanecer en sus viviendas para evitar que el agua ingrese.

Por ese motivo, Ríos solicitó donaciones de alimentos no perecederos, verduras, carne y pollo, además de lavandina y elementos de higiene. Las colaboraciones pueden acercarse al final de calle del Pescador o coordinarse con la responsable de la olla comunitaria y el presidente de la vecinal.

La prioridad es evitar que el agua supere el nivel de la calle

En algunos sectores de Puerto Sánchez, el agua ya ingresó a espacios de las viviendas ubicadas sobre la costa. Los vecinos trabajan para impedir que avance sobre el pavimento, ya que eso podría complicar aún más la situación de las casas, quinchos y comedores ubicados del otro lado de la calle.

Uno de los habitantes explicó que colocan bolsas de arena para proteger el borde y evitar que el agua llegue a la calle.

“Tenemos que proteger todo el borde porque si el agua desborda para el lado de la calle nos inundamos todos. Ahora lo que están tratando de hacer es que el agua no sobrepase el nivel de la calle”, indicó.

También describió las dificultades que atraviesan los pescadores por la basura y los elementos que arrastra la corriente.

“Se les rompen los espineles, se los cortan los raibones que van por el fondo del río, les llevan los espineles, las piolas y los costos son altos para echar todo nuevo”, contó.

Mientras tanto, jóvenes y otros habitantes del barrio se sumaron a las tareas de llenado y colocación de bolsas. Algunos comenzaron a trabajar desde las primeras horas de la mañana para colaborar con las familias afectadas.

“Entre todos intentamos darnos una mano porque no son solo dos o tres personas afectadas, sino que afecta a toda la comunidad”, expresó uno de los vecinos.

La organización comunitaria busca proteger no solamente las viviendas, sino también conservar la actividad turística y gastronómica de Puerto Sánchez, donde los comedores representan una fuente de trabajo para numerosas familias.

Por el momento, el principal pedido de los habitantes es conseguir bolsas, arena y tierra para reforzar las defensas e impedir que el río supere el pavimento. También necesitan alimentos y elementos de higiene para asistir a quienes atraviesan las consecuencias de la creciente.