Vecinos de Bajada Grande contaron cómo se organizan para cocinar para los afectados por la creciente

Vecinos de Bajada Grande se turnan para cocinar para las familias afectadas por la crecida del río Paraná. Preparan las viandas cerca de las carpas de los evacuados y se las entregan a los rescatistas, que las reparten en lancha en los sectores inundados.

“Somos un grupo de vecinos, todos de acá de Bajada Grande”, contó Ángela Miño, integrante de la subcomisión Corazón Bajada Grande. Dijo que también se sumaron otras comisiones para “que todos los días tengan la comida”, tanto por la tarde como por la noche.

Miño explicó que los voluntarios se relevan según su disponibilidad. “Hoy saqué un día de mi licencia para estar acá y ayudar”, contó sobre cómo se organizó con su trabajo para participar de la jornada.

De la preparación de los ingredientes al armado de las viandas

Una voluntaria del merendero de Croacia Sur contó que su grupo participa desde el primer día. En la cocina trabaja junto con vecinos de Bajada Grande y con colaboradoras de Brisa del Oeste.

“Vengo siempre, todos los días, a dar una manita”, dijo otra vecina. Contó que se ocupa de pelar y cortar las verduras para que el resto del equipo pueda seguir con la cocción.

“Hoy se hizo un salpicón”, contó una de las cocineras. La preparación llevó pollo, papa, zanahoria y lentejas. Según explicó, eligieron una comida liviana por el calor de la jornada.

Por qué el reparto se hace en lancha

“Acá se arma todo”, explicó la voluntaria de Croacia Sur. Una vez que las porciones están listas, el grupo se las entrega a los rescatistas para que las distribuyan.

“Van en lancha ahora, porque ya caminando no se puede entrar”, agregó la voluntaria. Otro vecino recordó que al comienzo todavía se podía pasar a pie por algunos tramos que luego quedaron cubiertos por el agua.

Solidaridad en Bajada Grande: Vecinos cocinan para los afectados

La comida también se destina a quienes permanecen cerca de la cocina. Miño señaló que entre las personas que reciben las viandas hay una familia alojada en una de las carpas.

De 40 a unas 80 porciones

Maximiliano Aliendro, agente de Defensa Civil, explicó cómo participa el organismo en el operativo de Bajada Grande. “Nosotros somos los que transportamos la mercadería para que ellos trabajen acá en la cocina”, señaló.

“Empezamos con 40 y ahora estamos llevando 80”, contó Aliendro al estimar la cantidad de viandas que distribuyen. Defensa Civil también se ocupa de coordinar el transporte para el reparto.

Una integrante de la subcomisión explicó por qué decidió sumarse a la cocina. “Quisimos colaborar con la gente porque somos todos vecinos”, dijo. Contó que la prioridad del grupo es hacer llegar la comida a quienes no pueden acercarse a buscarla.