Hay 63 familias evacuadas en Entre Ríos por la creciente del Paraná en cuatro localidades

La creciente del río Paraná provocó la evacuación y autoevacuación de 63 familias en Entre Ríos, mientras cuatro localidades permanecían por encima de sus respectivos niveles de evacuación. Así lo informó este jueves la Dirección Provincial de Defensa Civil, que confirmó que los mayores operativos de asistencia se concentraban en Paraná y La Paz, donde el avance del agua afectó a distintos sectores ribereños.

De acuerdo con el relevamiento del organismo, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, 56 familias debieron dejar sus viviendas en Paraná, de las cuales 20 fueron registradas en el punto de evacuación del Mirador de Bajada Grande y otras 36 se autoevacuaron. En La Paz, en tanto, se contabilizaron siete familias autoevacuadas.

El informe provincial indicó que el río superó las alturas de evacuación en La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante. Mientras las primeras tres localidades registraban una tendencia creciente, en Diamante el nivel permanecía estacionario. Las autoridades continuaban con el monitoreo de los cursos de agua y la asistencia a las familias afectadas.

Cuatro localidades superaron el nivel de evacuación

En La Paz, el río Paraná alcanzó los 6,26 metros y mantenía una tendencia creciente. La altura de alerta se encuentra establecida en 5,80 metros y la de evacuación en 6,15 metros, por lo que el registro superaba en 11 centímetros este último umbral. Allí se contabilizaron siete familias autoevacuadas.

En Hernandarias, el nivel llegó a 6,32 metros, también en crecimiento. La marca se ubicó 32 centímetros por encima de la altura de evacuación, fijada en 6 metros, mientras que el nivel de alerta es de 5,50 metros.

Por su parte, Paraná registró una altura de 5,49 metros, con tendencia creciente. El río se encontraba 79 centímetros por encima del nivel de alerta, establecido en 4,70 metros, y 49 centímetros sobre la marca de evacuación, fijada en 5 metros.

En Diamante, la medición alcanzó los 5,61 metros, con comportamiento estacionario. El nivel superaba en 11 centímetros la altura de evacuación, establecida en 5,50 metros, y en 31 centímetros la marca de alerta, ubicada en 5,30 metros.

En otras localidades, los registros permanecían por debajo de los niveles críticos. Victoria presentaba una altura de 4,25 metros, mientras que Ibicuy registraba 0,90 metros. En ambos casos, el comportamiento del río era estacionario.

Paraná: 56 familias evacuadas y nuevos traslados

La situación más comprometida en términos de familias desplazadas se registraba en Paraná, donde el municipio mantenía activo el Comité Técnico de Emergencia (CTE) para coordinar los relevamientos, la asistencia y las evacuaciones.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, explicó que los operativos se fueron adaptando al avance del agua y a los pedidos de los vecinos. “De acuerdo con la evolución del nivel del río se fueron atendiendo los requerimientos de distintas familias”, señaló el funcionario.

En ese sentido, confirmó que estaba previsto un nuevo traslado durante la jornada. “Se llevará adelante una nueva evacuación a pedido de una familia que ya no puede contener el ingreso del agua en su vivienda”, precisó.

Ríos indicó que los equipos municipales realizaron recorridas desde Bajada Grande hasta Toma Nueva y Toma Vieja, donde identificaron situaciones que se agravaron por la creciente.

Uno de los sectores que demandó mayor atención fue Puerto Sánchez, donde se realizaron trabajos sobre un terraplén para evitar que el avance del agua interrumpiera ese sector.

Aunque el informe provincial contabilizó 20 familias en el punto de evacuación del Mirador de Bajada Grande, la Municipalidad precisó que once personas pasaron la noche en ese espacio de alojamiento temporal.

Ríos aclaró que la cantidad de personas presentes puede modificarse durante el día, ya que algunos damnificados optan por permanecer transitoriamente en casas de familiares, amigos o vecinos.

“La cantidad puede variar durante el día, ya que algunos damnificados optan por trasladarse temporalmente a las viviendas de familiares, amigos o vecinos”, explicó.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil, Lucas García, confirmó que los equipos municipales volverían a ingresar a los sectores inundados para asistir a otra familia. “Vamos a ingresar nuevamente al agua con equipamiento para hacer la evacuación de una familia”, manifestó.

El funcionario aseguró que los procedimientos se desarrollaban con personal capacitado y recursos preparados para intervenir ante situaciones de emergencia.

El municipio también mantenía un sistema diario de alerta temprana, recorridas territoriales y contacto directo con los vecinos de Bajada Grande, Puerto Sánchez, Toma Nueva, Toma Vieja, Los Arenales y otros sectores costeros.

La Paz reforzó la atención sanitaria en los barrios inundados

En La Paz, donde el río continuaba creciendo y se habían registrado siete familias autoevacuadas, la Municipalidad informó que sostenía las tareas de asistencia sanitaria en los sectores afectados.

A través de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, se realizaron operativos de vacunación en los barrios Estación y Puerto, con el objetivo de acercar la atención a las familias alcanzadas por las inundaciones.

Las intervenciones formaron parte del acompañamiento municipal a los vecinos que permanecían en las zonas comprometidas por el avance del agua.

Las autoridades locales continuaban con el seguimiento de la situación y las acciones sanitarias destinadas a la población afectada.

Hernandarias advirtió por sectores anegados y riesgo en las barrancas

En Hernandarias, donde el río alcanzó los 6,32 metros, la Municipalidad emitió recomendaciones de seguridad ante la presencia de sectores inundados.

Las autoridades solicitaron circular con máxima precaución en la zona costera y en los accesos al camping municipal, debido al avance del agua.

También advirtieron sobre el peligro de permanecer cerca de las barrancas o al pie de ellas, ante la posibilidad de deslizamientos y desprendimientos de tierra.

El municipio recomendó evitar el tránsito peatonal y vehicular por sectores cubiertos de agua y mantener a los menores alejados de las zonas afectadas.

Asimismo, informó que Prefectura Naval Argentina y el Área de Tránsito Municipal mantenían tareas de monitoreo y evaluación permanente de la creciente.

Desde la comuna solicitaron respetar las señalizaciones y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar, además de consultar los canales oficiales para conocer las novedades.