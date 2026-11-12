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Policiales Intenso operativo en la zona de islas de Diamante

Sumaron buzos y drones a la búsqueda del peón rural desparecido mientras arreaba animales en la isla

José Antonio Hernández, de 49 años, desapareció en la isla Las Liebres mientras realizaba tareas rurales a caballo. La Policía desplegó embarcaciones, buzos especializados y un dron para localizarlo. Prefectura y personal del Parque Nacional Pre-Delta colaboran con el operativo.

12 de Noviembre de 2026
Búsqueda de peón rural desaparecido en la isla en Diamante
Búsqueda de peón rural desaparecido en la isla en Diamante Foto: Policía de Entre Ríos

José Antonio Hernández, de 49 años, desapareció en la isla Las Liebres mientras realizaba tareas rurales a caballo. La Policía desplegó embarcaciones, buzos especializados y un dron para localizarlo. Prefectura y personal del Parque Nacional Pre-Delta colaboran con el operativo.

La búsqueda de José Antonio Hernández, el trabajador rural de 49 años que desapareció mientras arreaba animales a caballo en la isla Las Liebres, en jurisdicción de Diamante, continuó este jueves con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad. Al operativo se incorporaron buzos especializados de la Policía de Entre Ríos, embarcaciones y un dron para inspeccionar la zona donde el hombre fue visto por última vez.

 

El hecho ocurrió el miércoles 11 de noviembre, alrededor de las 20, cuando Hernández, domiciliado en el barrio Punta Gorda, se encontraba realizando tareas de arreo de animales junto a otras dos personas.

 

Según la información policial, el trabajador ingresó a caballo en un sector cubierto por agua y desapareció de la superficie, sin que hasta el momento se conociera su paradero. Las dos personas que lo acompañaban fueron testigos de lo ocurrido.

Desplegaron buzos, embarcaciones y un dron

 

La búsqueda comenzó con la intervención de personal de la Brigada de Delitos Rurales, que tomó conocimiento de la desaparición y realizó las primeras actuaciones en el lugar.

 

Con el regreso de la luz natural, las autoridades reanudaron el operativo y ampliaron los recursos destinados a localizar al trabajador rural.

 

Personal de la Jefatura Departamental Diamante participó con embarcaciones, mientras que efectivos de la Dirección General de Delitos Rurales colaboraron desde una comisaría flotante ubicada cerca del sector de búsqueda.

 

Además, se incorporó un vehículo aéreo no tripulado (dron), utilizado para observar desde el aire los sectores de la isla y las superficies cubiertas por agua.

 

Uno de los principales refuerzos fue la llegada de buzos de búsqueda de la Policía de Entre Ríos, trasladados especialmente desde Paraná, quienes comenzaron a inspeccionar el área.

Prefectura y el Parque Nacional Pre-Delta colaboran con el operativo

 

El despliegue también contó con la participación de personal de la Prefectura Puerto Diamante, que aportó efectivos y embarcaciones para recorrer la zona.

 

Asimismo, agentes del Parque Nacional Pre-Delta se sumaron a las tareas de búsqueda, brindando colaboración en un sector de islas caracterizado por la presencia de cursos de agua y áreas de difícil acceso.

 

La intervención de las distintas fuerzas permitió ampliar los recorridos y combinar tareas de exploración por agua, inspecciones subacuáticas y observación aérea.

 

Las actuaciones se desarrollaron con conocimiento del Ministerio Público Fiscal de Diamante, que tomó intervención en el caso.

Temas:

trabajador rural desaparecido isla Las Liebres Diamante
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