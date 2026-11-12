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Policiales Operativo de búsqueda en el departamento Diamante

Buscan a un hombre que desapareció mientras arreaba animales en una isla de Diamante

José Antonio Hernández desapareció en aguas de la isla Las Liebres, en el departamento Diamante, mientras realizaba tareas rurales a caballo. Otras dos personas presenciaron lo ocurrido. La Policía retomará la búsqueda con luz natural.

12 de Noviembre de 2026
Buscan a un hombre desaparecido en una isla de Diamante
Buscan a un hombre desaparecido en una isla de Diamante Foto: Imagen ilustrativa

José Antonio Hernández desapareció en aguas de la isla Las Liebres, en el departamento Diamante, mientras realizaba tareas rurales a caballo. Otras dos personas presenciaron lo ocurrido. La Policía retomará la búsqueda con luz natural.

Un hombre de 49 años desapareció este miércoles 11 de noviembre mientras realizaba tareas de arreo de animales a caballo en la isla Las Liebres, en el departamento Diamante. El hecho ocurrió cuando ingresó a una zona cubierta por agua y dejó de ser visto por las dos personas que lo acompañaban.

 

El hombre fue identificado como José Antonio Hernández, de 49 años, domiciliado en el barrio Punta Gorda. Según informó la Jefatura Departamental Diamante de la Policía de Entre Ríos, la desaparición fue comunicada alrededor de las 20.

 

De acuerdo con el parte policial, Hernández se encontraba arreando animales montado a caballo cuando ingresó al agua y desapareció de la superficie. Las otras dos personas que participaban de las tareas rurales fueron testigos de lo ocurrido.

 

Operativo de búsqueda en la isla Las Liebres

 

Tras recibir el aviso, intervino personal de la Brigada de Delitos Rurales, mientras que la situación fue comunicada a través de la Brigada de Abigeato y la Comisaría Flotante.

 

Los efectivos realizaron las primeras actuaciones en el lugar para intentar establecer el paradero del hombre, aunque hasta el momento del informe policial no había sido localizado.

 

Las autoridades indicaron que el operativo de búsqueda se reanudará este jueves con luz natural, con el objetivo de continuar los trabajos en la zona donde Hernández fue visto por última vez.

Temas:

Diamante isla Las Liebres hombre desaparecido Las Cuevas
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